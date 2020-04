Πολιτισμός

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη στον ΑΝΤ1 για την συναυλία εν κινήσει και τις επικρίσεις (βίντεο)

Τι λέει για την μοναδική εμπειρία και τις αντιδράσεις στις γειτονιές και τα νοσοκομεία. Η ξαφνική αλλαγή πορείας για το Μαξίμου και η απάντηση στα κακόβουλα σχόλια.​

«Αυτή η συναυλία δεν είχε κανένα απολιτικό χρώμα, καμία πολιτική χροιά, είχε το χρώμα της χαράς και της αισιοδοξίας. Ήταν το δικό μου ευχαριστώ στους γιατρούς και όσους βοήθησαν την κοινωνία να σταθεί όρθια», είπε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, μιλώντας στον ΑΝΤ1 για την εν κινήσει συναυλία της, το Σάββατο στην Αθήνα.

Όπως είπε η δημοφιλής τραγουδίστρια, «αυτό το τριήμερο ήταν συγκλονιστικό, κανείς από εμάς δεν ήταν προετοιμασμένος για τέτοια συναισθήματα, συναισθήματα μεγατόνων, που έφυγαν από μπαλκόνια και γειτονιές της Αθήνας και μας αγκάλιασαν, με λουλούδια που μας έριξαν παιδάκια, με ζευγάρια που αγκαλιάζονταν στα μπαλκόνια».

«Ήμουν 45 ημέρες στο σπίτι, σκέφθηκαν να κάνω αυτό σαν μια πολύ ελάχιστη προσφορά στους ανθρώπους που ήταν στην πρώτη γραμμή», είπε η τραγουδίστρια.

Η στάση στο Μαξίμου

Αναφορικά με το πέρασμα του φορτηγού και την στάση στο Μαξίμου, που σχολιάστηκε από πολλούς αρνητικά, η Αλκηστις Πρωτοψάλτη είπε ότι «Η διαδρομή ήταν προκαθορισμένη, δεν έπρεπε να την δημοσιοποιήσουμε για να μην μαζευτεί κόσμος. Το φορτηγό δεν σταματούσε πουθενά, μόνο σε κάποια φανάρια. Όταν είμαστε στο Κολωνάκι, πήρε ο Πρωθυπουργός τον Δήμαρχο Αθηναίων τηλέφωνο για να τον ρωτήσει πως πάνε τα πράγματα και του είπε «γιατί δεν περνάτε κι από εδώ, για να σας δω και να σας ευχαριστήσω κι εγώ;». Καθίσαμε σχεδόν τρία λεπτά και φύγαμε και πήγαμε στο νοσοκομείο».

Όπως συμπλήρωσε, «ήταν μια στιγμή που με προβλημάτισε γιατί όλοι αυτοί που ήταν δίπλα στον πρωθυπουργό δεν τηρούσαν τις αποστάσεις ασφαλείας, αλλά δεν θα μπορούσα εγώ εκείνη την στιγμή να τους βάλω σε τάξη».

Σε ότι αφορά την συναυλία, η Άλλκηστις Πρωτοψάλτη είπε ότι «ήταν μοναδική εμπειρία και το ξανακάνω και σήμερα. Είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα προστασίας, γι’ αυτό ήταν και μόνο τρεις μουσικοί για να υπάρχει η απόσταση επάνω στην καρότσα».

Για τις επικρίσεις από συναδέλφους της, διότι δεν άδραξε την ευκαιρία να θέσει τα προβλήματα των καλλιτεχνών, σχολίασε «εγώ δεν έχω μάθει να μπερδεύω τα πράγματα. Όλα τα αιτήματα μας που είναι σοβαρά πρέπει να τίθενται σε ραντεβού και κανονισμένες συναντήσεις και όχι στο πόδι από την καρότσα ενός φορτηγού».