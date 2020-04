Κόσμος

Κορονοιός-Τουρκία: Λιγότερα κρούσματα την Κυριακή

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Τούρκος υπουργός Υγείας...

Στην Τουρκία καταγράφηκαν, την Κυριακή, 99 νεκροί από τη νόσο του κορονοϊού με το σύνολο των θανάτων να έχει φτάσει τους 2.805.

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Υγείας, είναι ο μικρότερος αριθμός κρουσμάτων εδώ και 20 ημέρες, αφού επιβεβαιώθηκαν 2.357 νέες μολύνσεις. Το σύνολο από την αρχή της κρίσης ανέρχεται στα 110.130.

Επίσης ο Κοτζά ανακοίνωσε ότι 3.500 ασθενείς ανέρρωσαν το τελευταίο 24ωρο και για άλλη μια ημέρα μειώθηκε ο αριθμός των ασθενών στην εντατική.