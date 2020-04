Κόσμος

Κορονοϊός – ΗΠΑ: Πολιτείες αίρουν τα περιοριστικά μέτρα ενώ ο ιός “θερίζει”

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι χαλάρωση των μέτρων θα προκαλέσει αναζωπύρωση της πανδημίας, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 54.000 Αμερικανούς.

Άλλη μια ομάδα Πολιτειών ετοιμάζεται να άρουν τους περιορισμούς από αυτήν την εβδομάδα, παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών δημόσιας υγείας, τη στιγμή που ο Λευκός Οίκος βλέπει το ποσοστό ανεργίας για αυτόν τον μήνα να φτάνει ή και να ξεπερνά το 16%.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αύξηση των επαφών μπορεί να πυροδοτήσει ένα νέο κύμα κρουσμάτων της Covid-19, της ασθένειας που προκαλείται από τον κορονοϊό SARS-CoV-2 και έχει ήδη σκοτώσει περισσότερους από 54.300 Αμερικανούς.

Το Κολοράντο, το Μισισίπι, η Μινεσότα, η Μοντάνα και το Τενεσί, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων Πολιτειών, θα αρχίσουν το πείραμα της επανεκκίνησης της οικονομίας, χωρίς όμως να διαθέτουν την υποδομή για διαγνωστικές εξετάσεις και ιχνηλάτηση των επαφών, που σύμφωνα με τους ειδικούς είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί μια αναζωπύρωση των μολύνσεων. Η Τζόρτζια, η Οκλαχόμα, η Αλάσκα και η Νότια Καρολίνα έχουν ήδη κάνει τα βήματα για να ξανανοίξουν την οικονομία τους.

Οι άνευ προηγουμένου περιορισμοί που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας οδήγησαν 26,5 εκατομμύρια Αμερικανούς –αριθμός ρεκόρ– να προσφύγουν στο ταμείο ανεργίας από τα μέσα Μαρτίου. Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου προέβλεψε την Παρασκευή ότι η οικονομία θα συρρικνωθεί κατά σχεδόν 40% του ετήσιου ρυθμού της κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Ακόμη και το επόμενο έτος, το Γραφείο προβλέπει ότι η ανεργία θα είναι πάνω από 10%.

Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ είπε σε δημοσιογράφους ότι για τον Απρίλιο η ανεργία πιθανότατα θα φτάσει το 16%. «Πιστεύω ότι οι δύο επόμενοι μήνες θα είναι φρικτοί. Θα δούμε αριθμούς τόσο άσχημους όσο ποτέ», πρόσθεσε.

Με φόντο τις σκόρπιες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, με ανθρώπους να ζητούν να αρθούν τα μέτρα παραμονής στο σπίτι, τα κρούσματα ξεπέρασαν σήμερα τα 940.000 σε όλες τις ΗΠΑ.

Η Νέα Υόρκη και άλλες Πολιτείες έχουν παρατείνει τους περιορισμούς μέχρι τα μέσα Μαΐου. Σήμερα, η Νέα Υόρκη ανέφερε ότι καταγράφηκαν άλλοι 367 θάνατοι, οι λιγότεροι μέσα σε ένα 24ωρο από τις 30 Μαρτίου. Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης Άντριου Κουόμο δήλωσε ότι οι τομείς των κατασκευών και της βιομηχανίας θα είναι οι πρώτοι που θα επαναλειτουργήσουν, όμως μετά τις 15 Μαΐου και με προφυλάξεις, εφόσον ο αριθμός των κρουσμάτων συνεχίσει να μειώνεται.

Άλλες Πολιτείες, κυρίως αυτές με Ρεπουμπλικάνους κυβερνήτες, υιοθετούν μια πιο επιθετική προσέγγιση. Το Τενεσί ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει από αύριο Δευτέρα να επαναλειτουργήσουν τα εστιατόρια. Αύριο λήγουν επίσης και οι εντολές για παραμονή στο σπίτι στην Πολιτεία του Μισισίπι. Στη Μοντάνα, όπου σήμερα αναφέρθηκαν μόνο τρία νέα κρούσματα, οι επιχειρήσεις θα επαναλειτουργήσουν από αύριο, αλλά θα πρέπει να τηρούν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Στη Μινεσότα περίπου 80.000-100.000 άνθρωποι, εργαζόμενοι σε βιομηχανίες και σε γραφεία, θα επιστρέψουν στη δουλειά τους.

Στο Κολοράντο, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης Τζάρεντ Πόλις έδωσε το πράσινο φως για να επαναλειτουργήσουν από την Παρασκευή τα κομμωτήρια, τα κουρεία και τα εργαστήρια τατουάζ. Θα ακολουθήσουν τα καταστήματα λιανικής, τα εστιατόρια και οι κινηματογράφοι.

Η Ρόαγιαλ Ρόουζ είπε ότι θα ξανανοίξει το στούντιο τατουάζ που διατηρεί στο Γκρίνλι του Κολοράντο, όχι επειδή το θέλει αλλά επειδή οι λογαριασμοί συσσωρεύονται και δεν έχει άλλη επιλογή. «Θα έμενα στο σπίτι αν η κυβέρνηση το ενθάρρυνε, όμως δεν το κάνει. Λένε ότι το καλύτερο είναι να επιστρέψουμε στη δουλειά, ακόμη και αν είναι επικίνδυνο», είπε η 39χρονη γυναίκα.

Η άρση των περιορισμών δεν είναι ομοιόμορφη στο Κολοράντο. Για παράδειγμα, το Ντένβερ παρέτεινε την εντολή για παραμονή στο σπίτι μέχρι τις 8 Μαΐου, όμως οι κάτοικοι της πόλης μπορούν να πάνε οδικώς σε μια γειτονική κομητεία αν θέλουν να κουρευτούν.

Οκτώ Πολιτείες δεν εξέδωσαν ποτέ εντολές για παραμονή στο σπίτι: το Άρκανσο, η Αϊόβα, η Νεμπράσκα, η Βόρεια Ντακότα, η Οκλαχόμα, η Νότια Ντακότα, η Γιούτα και το Ουαϊόμινγκ.

Πολλές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Αμερικανοί στην πλειονότητα τους επιθυμούν να μείνουν στο σπίτι για να προφυλαχθούν, παρά τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει κάτι τέτοιο στην οικονομία.