Υγεία - Περιβάλλον

Προβληματισμός για την ανοσία μετά την θεραπεία σε ασθενή με κορονοϊό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει η περίπτωση μιας γυναίκας στην Αθήνα. Ερίζουν οι επιστήμονες.