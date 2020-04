Οικονομία

Κορονοϊός: Οι αλλαγές στα ταξίδια με αεροπλάνο μετά την κρίση (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποια μέτρα θα ληφθούν σε αεροδρόμια και μέσα στα αεροσκάφη. Καθηλωμένα επί εβδομάδες είναι χιλιάδες αεροπλάνα.