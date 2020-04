Life

Το δώρο του Τομ Χάνκς και το “ευχαριστώ” του Μπραντ Πιτ στον Φαούτσι (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στον αστερισμό του κορονοϊού κινούνται οι διάσημοι σταρ του πλανήτη, στέλνοντας μηνύματα προς πολλούς αποδέκτες.