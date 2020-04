Κόσμος

Κορονοϊός - Γαλλία: ο χαμηλότερος ημερήσιος αριθμός θανάτων μετά από 5 εβδομάδες

Η Γαλλία σχεδιάζει σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων από τις Μαΐου και μετά από 8 εβδομάδες καραντίνας.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε 22.856 ανθρώπους στη Γαλλία από τις αρχές Μαρτίου, όμως τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκε μεγάλη μείωση, με 242 νέους θανάτους, από 369 το Σάββατο.

Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Υγείας, 14.202 άνθρωποι πέθαναν σε νοσοκομεία (+152 από χθες) και άλλοι 8.654 σε οίκους ευγηρίας και άλλα προνοιακά ιδρύματα (+90). Οι αριθμοί αυτοί είναι οι χαμηλότεροι εδώ και πέντε εβδομάδες.

Σε μονάδες εντατικής θεραπείας παραμένουν 4.682 άνθρωποι (43 λιγότεροι) που έχουν προσβληθεί από την Covid-19. Συνολικά, νοσηλεύονται 28.217. Παράλληλα όμως αυξήθηκε στους 7.553 ο αριθμός των ασθενών που έχουν εισαχθεί στην εντατική ή έχουν διασωληνωθεί λόγω άλλων προβλημάτων υγείας.

Από την έναρξη της πανδημίας, νοσηλεύτηκαν 87.985 άνθρωποι και οι 44.903 από αυτούς επέστρεψαν ήδη στο σπίτι τους. Δεν υπολογίζονται οι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που ιάθηκαν μένοντας σε καραντίνα στο σπίτι.

Ο πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ θα παρουσιάσει την Τρίτη στο κοινοβούλιο την «εθνική στρατηγική» για την άρση των περιοριστικών μέτρων που αναμένεται ότι θα τεθεί σε εφαρμογή σταδιακά από τις 11 Μαΐου, μετά από οκτώ εβδομάδες καραντίνας.