Γερμανία: προς “μονιμοποίηση” η τηλεργασία μετά τον κορονοϊό

Αντιδράσεις από το Συνδικάτο Εργαζομένων και το κόμμα των ‘Πράσινων”....

Ο υπουργός Εργασίας της Γερμανίας σχεδιάζει να προωθήσει νομοσχέδιο που θα δίνει στους εργαζόμενους το δικαίωμα να εργάζονται από το σπίτι τους ακόμη και όταν τερματιστεί η κρίση του κορονοϊού, όπως είπε στην εφημερίδα Bild am Sonntag.

«Όποιος θέλει και εφόσον η εργασία του το επιτρέπει, θα πρέπει να είναι σε θέση να εργάζεται από το σπίτι, ακόμη και όταν τελειώσει η πανδημία», είπε ο Χουμπέρτους Χάιλ.

Με τα σχολεία κλειστά και με πολλές εταιρείες να ενθαρρύνουν την τηλε-εργασία για να αποφευχθεί η εξάπλωση του κορονοϊού, εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί στο 25% περίπου (από 12% συνήθως) το ποσοστό των Γερμανών που εργάζονται από το σπίτι τους. Ο Χάιλ, που προέρχεται από το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα (SPD), είπε ότι θα παρουσιάσει το σχετικό νομοσχέδιο αργότερα φέτος, ώστε να καταστεί νόμος του κράτους το δικαίωμα των υπαλλήλων να εργάζονται από το σπίτι τους, είτε συνεχώς είτε για μία ή δύο ημέρες την εβδομάδα.

Την ιδέα Χάιλ στηρίζει και ο υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς –επίσης από το SPD–.. «Οι προηγούμενες εβδομάδες έδειξαν πόσο εφικτή είναι η εργασία από το σπίτι. Είναι ένα πραγματικό επίτευγμα που δεν πρέπει να το εγκαταλείψουμε», είπε στην Bild am Sonntag.

Ωστόσο, το Συνδικάτο των Εργαζομένων απέρριψε την πρόταση, λέγοντας στον όμιλο μέσων ενημέρωσης Funke ότι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται αυτήν τη στιγμή η δοκιμαζόμενη οικονομία είναι να επιβληθούν περισσότεροι κανόνες.

Η Κάτριν Γκέρινγκ-Έκαρτ, η κοινοβουλευτική ηγέτιδα των Πρασίνων, στήριξε το δικαίωμα της τηλεργασίας, όμως είπε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εφαρμοστεί μόνο εφόσον η κυβέρνηση εγγυηθεί το γρήγορο ίντερνετ για όλους. «Η δουλειά από το σπίτι πρέπει να είναι πάντα σε εθελοντική βάση και να διέπεται από κανόνες. Κανείς δεν θα πρέπει να υποχρεωθεί σε κάτι τέτοιο και δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε δουλειά χωρίς όρια», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.