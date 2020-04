Κόσμος

Κορονοϊός: σοκάρει ο παγκόσμιος απολογισμός

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο κορονοϊός συνεχίζει να σκορπά τον θάνατο σε όλο τον πλανήτη. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αγγίζουν τα 3.000.000!

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 204.696 ανθρώπους σε όλον τον κόσμο από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν πρωτοεμφανίστηκε ο κορονοϊός SARS-CoV-2 στην Κίνα, σύμφωνα με τον απολογισμό που συντάσσει το Γαλλικό Πρακτορείο βασιζόμενο σε επίσημες πηγές.

Μέχρι τις 22.00 απόψε (ώρα Ελλάδας) είχαν καταγραφεί περισσότερα από 2.929.630 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 193 χώρες και εδάφη. Τουλάχιστον 797.800 από αυτούς τους ασθενείς έχουν πλέον αναρρώσει.

Από χθες μέχρι σήμερα, αναφέρθηκαν 3.961 νέοι θάνατοι και 83.386 νέα κρούσματα. Οι χώρες όπου καταγράφηκαν οι περισσότεροι θάνατοι μέσα στο τελευταίο 24ωρο είναι οι ΗΠΑ (1.105), η Βρετανία (413) και η Βραζιλία (346).

Οι ΗΠΑ, όπου ο πρώτος ασθενής απεβίωσε στα τέλη Φεβρουαρίου, είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο, τόσο σε αριθμό κρουσμάτων (956.292) όσο και θανάτων (54.175 ). Τουλάχιστον 106.366 άνθρωποι έχουν αναρρώσει. Μετά τις ΗΠΑ, ακολουθούν η Ιταλία (26.644 θάνατοι σε σύνολο 197.675 κρουσμάτων), η Ισπανία (23.190 θάνατοι, 207.634 κρούσματα), η Γαλλία (22.856 θάνατοι, 162.100 κρούσματα) και η Βρετανία (20.732 θάνατοι, 152.840 κρούσματα).

Η Κίνα (χωρίς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο) απ’ όπου ξεκίνησε η επιδημία, έχει επισήμως 82.827 κρούσματα (11 νέα) και 4.632 θανάτους (κανέναν το τελευταίο 24ωρο). Οι ασθενείς που ανέρρωσαν φτάνουν τους 77.394.

Η Ευρώπη μέχρι σήμερα μετρά 124.091 θανάτους σε σύνολο 1.368.407 κρουσμάτων, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς μαζί 56.811 θανάτους (1.002.932 κρούσματα), η Ασία 7.993 θανάτους (201.605 κρούσματα), η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική 7.985 θανάτους (162.066 κρούσματα), η Μέση Ανατολή 6.296 θανάτους (155.102 κρούσματα), η Αφρική 1.412 θανάτους (31.514 κρούσματα) και η Ωκεανία 108 θανάτους (8.013 κρούσματα).

Ο απολογισμός συντάσσεται με βάση δεδομένα που συλλέγουν τα γραφεία του Γαλλικού Πρακτορείου από επίσημες πηγές και από πληροφορίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.