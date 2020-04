Κοινωνία

Τροχαία δυστυχήματα: μεγάλη “πληγή” και για την εθνική οικονομία

Τι δείχνει Έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης για το παράπλευρο κόστος, απο την απώλεια χιλιάδων συμπολιτών μας.

Οριακές μεταβολές όσον αφορά τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα καταγράφηκαν το 2019 στην Ελλάδα σύμφωνα με την ετήσια έρευνα που διεξάγει το Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας συνολικά καταγράφηκαν 10.746 τροχαία ατυχήματα έναντι 10.637 το 2018, ενώ 701 άνθρωποι έχασαν τη ζωής τους και 642 τραυματίστηκαν σοβαρά (έναντι 709 και 703 αντιστοίχως το 2018). Σύμφωνα με τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που επικαλούνται οι ερευνητές η Ελλάδα κατέχει την τρίτη υψηλότερη θέση στους δείκτες θνησιμότητας από τροχαία ατυχήματα μεταξύ παιδιών, εφήβων και νέων έως 25 ετών στην Ε.Ε.

Επικεφαλής της έρευνας είναι ο Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης. Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, και συμμετείχαν ο Δρ Μιχαήλ Νικολαράκης και ο Νίκος Γιανναράκης, Msc

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

Στην πρώτη θέση της υψηλής επικινδυνότητας, βρίσκονται οι Κυκλάδες, με 224 τροχαία ατυχήματα και 304 παθόντες από αυτά. Οι 12 ήταν νεκροί, οι 39 ήταν βαριά τραυματίες και 253 συμπολίτες μας ήταν ελαφριά τραυματίες. Με πληθυσμό 112.615 κατοίκους και με μικρό οδικό δίκτυο, θεωρείται υπερβολικά μεγάλος ο αριθμός των παθόντων και γι΄αυτό βρίσκεται διαχρονικά στο δείκτη της υψηλής επικινδυνότητας. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι σε αυτή τη γεωγραφική περιφέρεια υπάρχει διαχρονικά, έντονο πρόβλημα τροχαίων ατυχημάτων.

Στη 2η θέση βρίσκεται η Ζάκυνθος, με 44 ατυχήματα από τα οποία προέκυψαν, 6 νεκροί ενώ το προηγούμενο έτος είχε 4 νεκρούς, 6 βαριά τραυματίες και 48 ελαφριά τραυματίες.

Στημ 3η θέση είναι τα Δωδεκάνησα, με 206 τροχαία ατυχήματα ενώ το προηγούμενο έτος, ήταν πάλι στις περιφέρειες υψηλής επικινδυνότητας. Καταγράφεται μείωση των νεκρών από τα τροχαία ατυχήματα κατά 8 άτομα, καθώς και μείωση των βαριά τραυματιών κατά 9 άτομα επίσης σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι περιφερειακές ενότητες, Αθήνα-Υπόλοιπο Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Δωδεκανήσων, Εύβοιας, Ζακύνθου, Κορινθίας, Χαλκιδικής ήταν και το προηγούμενο έτος στις περιφέρειες υψηλής επικινδυνότητας.

Η μεγαλύτερη αύξηση στους νεκρούς από τα τροχαία ατυχήματα παρατηρήθηκε στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης με 21 νεκρούς περισσότερους από το προηγούμενο έτος. Ακολουθούν οι: Αργολίδα, Καρδίτσα, Κέρκυρα, Λασίθι, Μαγνησία, Ξάνθη, Ροδόπη και Χανιά με τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης των νεκρών.

Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στη περιφέρεια Φθιώτιδας με 13 νεκρούς λιγότερους από το προηγούμενο έτος, στην Αττική, Δωδεκάνησα και Καβάλα από 8 νεκρούς λιγότερους από το 2018, στο Κιλκίς 6, Άρτα και Κυκλάδες από 5 νεκρούς λιγότερους, Μεσσηνία και Πρέβεζα από 4 νεκρούς λιγότερους από το προηγούμενο έτος.

Το πρόβλημα των ατυχημάτων για το έτος 2019, όπως διαπιστώθηκε και τα προηγούμενα χρόνια, είναι εντονότερο στις περιοχές που το οδικό δίκτυο δεν είναι σε καλή κατάσταση και ιδιαίτερα στα νησιά (Κρήτη, Επτάνησα, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα) όπου το καλοκαίρι, δέχονται πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών, κυκλοφορούν πολλά ενοικιαζόμενα Ε.Ι.Χ αυτοκίνητα και πάρα πολλά δίκυκλα.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Μεταξύ των άλλων παραμέτρων της οδικής ασφάλειας, οι επικίνδυνες παραβάσεις οδηγούν άμεσα στην πρόκληση των περισσότερων τροχαίων ατυχημάτων. Από τα διαθέσιμα στοιχεία, διαπιστώνεται ότι κατά το έτος 2019 υπήρξε πολύ μικρή αύξηση στη βεβαίωση των επικίνδυνων παραβάσεων στην επικράτεια κατά 0,7%. Στις παραβάσεις αστυνομικής δραστηριότητας υπήρξε μείωση κατά 3,7% και στις παραβάσεις των οχημάτων, παρατηρείται επίσης μείωση κατά 14,6% ενώ στο σύνολο της δραστηριότητας παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στην βεβαίωση των παραβάσεων.

Κατά τους συντάκτες της έρευνας είναι απολύτως αναγκαία η εντατικοποίηση των ελέγχων ειδικά σε ότι αφορά τις επικίνδυνες παραβάσεις, οι οποίες πρέπει να επαναπροσδιοριστούν και να δοθεί έμφαση στις περιφερικές ενότητες υψηλής επικινδυνότητας.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ

Σε μία περίοδο που η Ελλάδα διανύει μία παρατεταμένη κοινωνική, οικονομική και υγειονομική κρίση, το πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων δημιουργεί σημαντική οικονομική επιβάρυνση και έχει μεγάλο δημογραφικό αντίκτυπο, καθώς τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν, εκτός των άλλων, πολύ μεγάλη και πολλαπλή αιμορραγία για τη χώρα.

Η Παγκόσμια Τράπεζα αναφέρει ότι το οικονομικό κόστος από τα τροχαία ατυχήματα ανέρχεται στο 1-3% του ΑΕΠ κάθε κράτους. Στην Ε.Ε. ετησίως διατίθεται ποσό ύψους €160 δισ., το οποίο ισοδυναμεί με το 2% του ΑΕΠ της Ε.Ε.

Στην Ελλάδα, κάθε βαριά τραυματισμένος κοστίζει περίπου €30.000 και κάθε ελαφριά τραυματισμένος €3.000. Η ελληνική οικονομία επιβαρύνεται ετησίως με δαπάνες άνω των 14 εκατ. Ευρώ για την πληρωμή συντάξεων ή αποζημιώσεων για νοσήλια, για αποκατάσταση ζημιών και σωματικών βλαβών κλπ., χωρίς να υπολογίσουμε την απώλεια εργατικού δυναμικού ή την επιπλέον εργασιακή απασχόληση για την αντιμετώπιση των συνεπειών των τροχαίων ατυχημάτων, δηλαδή ιατρικό προσωπικό, δαπάνες περίθαλψης, τροχονόμοι, πραγματογνώμονες, δικαστικοί, ασφαλιστές, όπως και με άλλα δευτερεύοντα έξοδα (δικαστικά, οδοιπορικά κ.λπ.) που θα πρέπει να συνυπολογισθούν στην επιβάρυνση της ελληνικής οικονομίας.

Το Στρατηγικό Σχέδιο για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα την περίοδο 2011–2020, είχε ως κύριο στόχο την μείωση των θανάτων από τα τροχαία ατυχήματα κατά 50%,σε σχέση με το έτος 2010.