Κόσμος

Σαουδική Αραβία: καταργείται η θανατική ποινή για ανήλικους

Το διάταγμα του βασιλιά Σαλμάν και ο αντίκτυπος του στη σιιτική μειονότητα.

Η Σαουδική Αραβία καταργεί την επιβολή της θανατικής ποινής σε ανθρώπους που διέπραξαν εγκλήματα όταν ήταν ακόμη ανήλικοι, ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRC) επικαλούμενη ένα βασιλικό διάταγμα του βασιλιά Σαλμάν.

«Το διάταγμα σημαίνει πως όποιοι καταδικάστηκαν σε θάνατο για εγκλήματα που διέπραξαν ενώ ήταν ακόμη ανήλικοι δεν θα εκτελεστούν. Αντιθέτως, στα πρόσωπα αυτά θα επιβληθεί ποινή κάθειρξης όχι άνω των 10 ετών» την οποία θα εκτίσουν σε φυλακή ανηλίκων, διευκρίνισε ο πρόεδρος της HRC, Αουάντ Αλαουάντ σε μια ανακοίνωσή του.

Η απόφαση σημαίνει ότι δεν θα εκτελεστούν τουλάχιστον έξι άνδρες, οι οποίοι προέρχονται από τη σιιτική μειονότητα και είχαν καταδικαστεί σε θάνατο για τη συμμετοχή τους σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις όταν ήταν ακόμη κάτω των 18 ετών.

«Είναι μια σημαντική ημέρα για τη Σαουδική Αραβία. Το διάταγμα αυτό μας βοηθά να εκσυγχρονίσουμε τον ποινικό μας κώδικα», πρόσθεσε ο Αλαουάντ.