Κορονοϊός: ο Τριντό διατηρεί τα μέτρα παρά την ύφεση της πανδημίας

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό δήλωσε σήμερα ότι τα μέτρα απομόνωσης για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού θα πρέπει να διατηρηθούν προς το παρόν, μολονότι τα στοιχεία δείχνουν ότι οι θάνατοι αυξάνονται κατά λιγότερο από 10% ημερησίως, για έβδομη συνεχόμενη ημέρα.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες υγείας, το τελευταίο 24ωρο ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε κατά λιγότερο από 6% σε σύγκριση με χθες, φτάνοντας τους 2.489 συνολικά. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται στα 45.791.

Το Σάββατο, οι αριθμοί αυτή ήταν αντίστοιχα 2.350 και 44.364.

«Πρέπει όλοι μας να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί, ακολουθώντας τις συστάσεις των ειδικών και να μείνουμε στο σπίτι. Θα το ξεπεράσουμε όλοι μαζί», τόνισε ο Τριντό στην ανακοίνωσή του.

Ορισμένες από τις 10 επαρχίες του Καναδά έχουν ανακοινώσει σχέδια για τη σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας τους, επιμένοντας όμως ότι θα πρέπει να τηρηθεί η κοινωνική αποστασιοποίηση και να υπάρχει προστατευτικός εξοπλισμός στους χώρους εργασίας. Τα μέτρα θα διαφέρουν ανά περιοχή, όμως θα χρειαστεί εθνικός συντονισμός, είπε ο Τριντό χθες.