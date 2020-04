Κόσμος

Κορονοϊός: Δραματική η κατάσταση στις ΗΠΑ

Πλησιάζουν τους 55.000 οι νεκροί, εξαιτίας της COVID-19. Οι ΗΠΑ είναι μακράν η χώρα που πλήττεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη από την πανδημία.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν άλλοι 1.330 θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Η χώρα αυτή θρηνεί πλέον 54.841 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19, ενώ έχουν επιβεβαιωθεί 964.937 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Οι ΗΠΑ είναι μακράν η χώρα που πλήττεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη από την πανδημία, σε αριθμό θανάτων όσο και κρουσμάτων μόλυνσης.