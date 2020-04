Κόσμος

Κορονοϊός – Σόιμπλε: Δεν είναι απόλυτο ότι όλα υποχωρούν μπροστά στην ανθρώπινη ζωή

Προκλητική δήλωση από τον πρόεδρο του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου της Γερμανίας.

Τη συζήτηση για τις προτεραιότητες που πρέπει κατ’ αυτόν να τεθούν μετά την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού ανοίγει ο πρόεδρος του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, υποστηρίζοντας ότι «δεν είναι με απόλυτο τρόπο ορθός ο ισχυρισμός ότι όλα υποχωρούν μπροστά στην προστασία της ζωής».

«Τα θεμελιώδη δικαιώματα περιορίζονται αμοιβαία. Αν υπάρχει μία απόλυτη αξία στο Σύνταγμά μας, αυτή είναι η αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Αυτή είναι απαραβίαστη. Αλλά δεν αποκλείει το ότι θα πρέπει (κάποτε) να πεθάνουμε», δηλώνει ο κ. Σόιμπλε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Tagesspiegel, τονίζοντας επίσης πως «το κράτος πρέπει να εγγυηθεί την καλύτερη δυνατή υγειονομική περίθαλψη σε όλους, αλλά οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να πεθαίνουν εξαιτίας του κορονοϊού».

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών θεωρεί ακόμη λάθος να πιστεύει κανείς ότι η οικονομική κρίση μπορεί να ξεπεραστεί «με χρήματα των φορολογουμένων» και κάνει λόγο για την «διαδεδομένη», όπως λέει, άποψη, ότι «μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε πρόβλημα με απεριόριστους κρατικούς πόρους και ότι η οικονομία θα επανεκκινήσει με ένα πρόγραμμα ανάκαμψης».

Όμως το κράτος «δεν μπορεί όμως να αντικαθιστά μονίμως τον τζίρο μας», υπογραμμίζει και προβλέπει ότι η Γερμανία θα βιώσει δομικές αλλαγές σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.

«Όσο περισσότερο διαρκεί η κρίση, τόσο το κράτος θα χάνει την ικανότητά του να χρησιμοποιήσει κλασικά μέσα αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών της», προειδοποιεί ο κ. Σόιμπλε και συμβουλεύει τους πολιτικούς στην Γερμανία να εκμεταλλευθούν την αναταραχή προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις αυξανόμενες μισθολογικές ανισότητες και να δώσουν λύσεις σε προβλήματα που συνδέονται με την προστασία του κλίματος. Δεν θεωρεί ότι το ολοένα ευρύτερο χάσμα μεταξύ των υψηλών και των χαμηλών εισοδημάτων ήταν αναπόφευκτο, ενώ τονίζει ότι για να το αντιμετωπίσει κανείς θα πρέπει να αυξηθούν οι τιμές για τους καταναλωτές, «αλλά θα πρέπει αυτό να το δεχτούμε».

«Δεν προτείνω βέβαια να απαλλαγούμε από την αρχή του ανταγωνισμού, αλλά ως τμήμα της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, πρέπει να είμαστε σε θέση να συζητήσουμε ισχυρότερους μηχανισμούς εξισορρόπησης και περιορισμών», προσθέτει ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και καταλήγει υπενθυμίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, μαζί με την πανδημία του κορονοϊού.

Στη συζήτηση παρεμβαίνει επίσης ο πρώην δικαστής του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου Ούντο ντι Φάμπιο, ο οποίος επισημαίνει ότι η γερμανική κυβέρνηση πρέπει το συντομότερο δυνατό να αναστείλει τα μέτρα περιορισμού της κίνησης του πληθυσμού. «Παντού, όπου το επιτρέπει η κατάσταση των κρουσμάτων, πρέπει να αποφεύγονται ή να περιορίζονται οι σοβαρές παραβιάσεις του Συντάγματος», δηλώνει ο κ. Ντι Φάμπιο, μιλώντας στην Bild. «Η κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές πρέπει να κάνουν το παν προκειμένου να ενημερωθούν καλύτερα και να προσαρμόσουν τα μέτρα στη νέα ενημέρωση. Αυτό πρέπει να συμβεί με έναν στόχο: να δώσει πίσω στους πολίτες την ελευθερία τους – σε περιβάλλον υπεύθυνης ασφάλειας», εκτιμά ο γερμανός δικαστικό