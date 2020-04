Κόσμος

Κορονοϊός: Εξάπλωση και μετά τη χαλάρωση των μέτρων στη Γερμανία

Ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων και των νέων κρουσμάτων του νέου κορονοϊού στη Γερμανία.

Άλλοι 110 ασθενείς υπέκυψαν στην ασθένεια COVID-19 το τελευταίο 24ωρο στη Γερμανία, με το σύνολο των θανάτων στην ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού να φθάνει πλέον τους 5.750, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και αναρτά στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Robert Koch-Institut, που ειδικεύεται στις μολυσματικές ασθένειες.

Εντοπίστηκαν ακόμη 1.018 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί να ανέρχεται πλέον σε 155.193, κατά τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ.

Η Γερμανία έχει χαλαρώσει τα περιοριστικά μέτρα την τελευταία εβδομάδα, με τα καταστήματα να ανοίγουν, κάτω από όρους, ήδη από την προηγούμενη Δευτέρα.