Οικονομία

Μιχαηλίδου στον ΑΝΤ1: Τέλη Μαΐου το έκτακτο επίδομα στις οικογένειες με ανήλικα (βίντεο)

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τι ποσό θα πάρουν. Τι είπε η υφυπουργός Εργασίας για το επίδομα γέννας.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη των πιο αδύναμων, τόνισε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" η υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου, ενώ έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το έκτακτο επίδομα σε οικογένειες με ανήλικα παιδιά που λαμβάνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

Όπως είπε η οικογένεια που δικαιούται το επίδομα θα λάβει 100 ευρώ για το πρώτο παιδί και 50 ευρώ για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά, ενώ το ανώτατο όριο είναι τα 300 ευρώ. Τα χρήματα θα καταβληθούν στα τέλη Μαΐου και θα κατατεθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου, το έκτακτο επίδομα αφορά 212.000 συμπολίτες μας. Η καταβολή θα γίνει εφάπαξ, ενώ τόνισε ότι αφορά και τις μονογονεϊκές οικογένειες και ξεκαθάρισε ότι θα χρήματα είναι αφορολόγητα,ακατάσχετα και δεν θα συμψηφίζονται.

Η υφυπουργός Εργασίας υπογράμμισε ότι η πρώτη μεγάλη προτεραιότητα είναι η στήριξη της της οικογένειας, και όπως είπε "δεδομένου του δημοσιονομικού πλαισίου κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε" και σημείωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί το επίδομα και σε οικογένειες με προστατευόμενα μέλη.

"Διορθώνουμε λάθη και παραλήψεις κάθε ημέρα ανάλογα με τις εξελίξεις της πανδημίας και του δημοσιονομικού πλαισίου", τόνισε η κ. Μιχαηλίδου.

Σχετικά με την καταβολή του επιδόματος γέννας η υφυπουργός Εργασίας ανέφερε όσες γυναίκες γέννησαν τον Απρίλιο θα πάρουν τα πρώτα 1000 ευρώ την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που δήλωσαν την γέννηση. Τα υπόλοιπα χρήματα θα καταβληθούν την τελευταία εργάσιμη έξι μήνες μετά την γέννηση του παιδιού.