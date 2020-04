Κοινωνία

Ο Ιερόθεος στον ΑΝΤ1 για την επιστολή Ιερώνυμου: Οι προτάσεις για το άνοιγμα των εκκλησιών

Για το περιεχόμενο της επιστολής του Αρχιεπισκόπου μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και εκπρόσωπος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, Ιερόθεος.

Ο Μητροπολίτης Ιερόθεος ξεκαθάρισε ότι η επιστολή εστάλη προς τον Πρωθυπουργό στις 22 Απριλίου και ταυτόχρονα σε έξι άτομα, Υπουργούς, αρμόδιους και στον Σωτήρη Τσιόδρα.

Διαψεύδοντας το ότι η επιστολή εστάλη στην Υπουργό Παιδείας, ξεκαθάρισε πως η Νίκη Κεραμέως ήταν μέσα στους Υπουργούς που έλαβαν την επιστολή, η οποία ωστόσο απευθυνόταν στον Πρωθυπουργό.

«Περιμένει την απάντηση από τον Πρωθυπουργό», είπε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, μεταφέροντας τα λόγια του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου.

«Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη», έκανε γνωστό και τόνισε ότι, «η επιστολή δεν διέρρευσε από την Αρχιεπισκοπή, αλλά από τους παραλήπτες».

Ερωτηθείς για το θέμα της συναυλίας της Άλκηστις Πρωτοψάλτη στο κέντρο της Αθήνας, αρνήθηκε να σχολίασει και αρκέστηκε στο να πει ότι, στην Εκκλησία «δεν έχουμε μία Πρωτοψάλτη, αλλά πολλούς πρωτοψάλτες που περιμένουν να κάνουν το έργο τους».

Τέλος, ο Ιερόθεος αναφέρθηκε στο περιεχόμενο της επιστολής του Αρχιεπισκόπου προς τον Πρωθυπουργό, την οποία χαρακτήρισε «ρεαλιστική» και όχι «σκληρή», όπως ακούστηκε.

Περιγράφοντας το περιεχόμενό της, είπε ότι, αρχικά ο Ιερώνυμος συγχαίρει τον Πρωθυπουργό, του δίνει τις ευχές του για το Πάσχα, αναφέρεται στις προσπάθειες που έκανε η Εκκλησία, παρά τις εσωτερικές και εξωτερικές δυσκολίες και καταλήγει στο ότι θέλει να ανοίξουν οι ναοί και θέτει μερικές προτάσεις.

«Κάναμε μεγάλες θυσίες. Η συντριπτική πλειοψηφία των ιερέων τήρησε τα μέτρα. Όταν λοιπόν γίνονται διάφορα σενάρια για τα κομμωτήρια και τα μαγαζιά, πώς είναι δυνατόν να γίνονται για την Εκκλησία;», είπε και συμπλήρωσε πως πρέπει να «ανοίξουν οι ναοί με τους όρους που θα ορίσουν οι εμπειρογνώμονες».

Σχετικά με τους όρους που πρότεινε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στον Πρωθυπουργό για το άνοιγμα των εκκλησιών είπε τους εξής πέντε, αναφέροντας πως θα ληθφούν επιπλέον αποφάσεις στη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου:

Οι πέντε προϋποθέσεις που έθεσε ο Ιερώνυμος στον Πρωθυπουργό:

Αναλογία κόσμου μέσα στους ναούς

Όταν είναι περισσότεροι να μπορούν να βγουν στο προαύλιο και με μεγάφωνα και τηρώντας τις αποστάσεις να εκκλησιαστούν εκεί

Να διασφαλισουν οι ιεροί ναοί τα φαινόμενα συνωστισμού

Να υπάρχει αντισηπτικό και να

