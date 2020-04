Κόσμος

Νότια Κορέα: “Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι ζωντανός και καλά στην υγεία του”

Η Σεούλ απαντά στις φήμες που θέλουν τον Βορειοκορεάτη ηγέτη να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο Κιμ Γιονγκ- Ουν είναι “ζωντανός και καλά στην υγεία του”, δήλωσε ο ειδικός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Νοτιοκορεάτη προέδρου Μουν Τζε-ιν, απαντώντας στις φήμες που ήθελαν τον Βορειοκορεάτη ηγέτη να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

“Η θέση της κυβέρνησής μας είναι σταθερή”, δήλωσε ο Μουν Τσουνγκ-ιν χθες Κυριακή μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN: “Ο Κιμ Γιονγκ-Ουν είναι ζωντανός και καλά στην υγεία του”.

Ο σύμβουλος πρόσθεσε ότι ο Βορειοκορεάτης ηγέτης βρίσκεται από τις 13 Απριλίου στην Ουονσάν, ένα παραθεριστικό θέρετρο στο ανατολικό τμήμα της χώρας. “Μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί καμία ύποπτη κίνηση”, υπογράμμισε.

Οι εικασίες για την κατάσταση της υγείας του Κιμ Γιονγκ-Ουν έχουν αυξηθεί μετά την απουσία του από τους εορτασμούς της επετείου της 15ης Απριλίου. Εκείνη η ημέρα είναι η πιο σημαντική στο πολιτικό ημερολόγιο της Βόρειας Κορέας καθώς είναι τα γενέθλια του ιδρυτή του καθεστώτος της χώρας, του Κιμ Ιλ Σουνγκ, παππού του νυν Βορειοκορεάτη ηγέτη.

Οι τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του Κιμ ήταν στις 11 Απριλίου όταν συνήλθε το πολιτικό γραφείο του κυβερνώντος κόμματος και την επομένη όταν επισκέφθηκε μια αεροπορική βάση.

Η Daily NK, ένα διαδικτυακό μέσο το οποίο διαχειρίζονται Βορειοκορεάτες που έχουν αποσκιρτήσει, είχε μεταδώσει ότι ο Κιμ υπεβλήθη τον Απρίλιο σε επέμβαση λόγω των καρδιαγγειακών προβλημάτων που αντιμετώπιζε και τώρα αναρρώνει σε έπαυλη στην επαρχία Βόρεια Πιονγκάν.

Επικαλούμενη μη κατονομαζόμενη πηγή από τη Βόρεια Κορέα η Daily NK πρόσθεσε ότι ο Κιμ, που είναι περίπου 30 ετών, χρειάστηκε να υποβληθεί εκτάκτως σε επέμβαση για να αντιμετωπιστούν προβλήματα που συνδέονται “με το υπερβολικό κάπνισμα, την παχυσαρκία και την κούραση”.

Από την πλευρά της η Νότια Κορέα, που τεχνικά εξακολουθεί να βρίσκεται σε πόλεμο με τη Βόρεια, είχε υποβαθμίσει την αξία των πληροφοριών αυτών.

“Δεν διαθέτουμε στοιχεία για να επιβεβαιώσουμε” τις εικασίες αυτές “και μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί καμία συγκεκριμένη ενέργεια στο εσωτερικό της Βόρειας Κορέας”, επεσήμανε το γραφείο του Νοτιοκορεάτη προέδρου την προηγούμενη εβδομάδα.

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN από την πλευρά του, επικαλούμενο Αμερικανικό αξιωματούχο, μετέδωσε ότι η Ουάσινγκτον “εξετάζει πληροφορίες” σύμφωνα με τις οποίες ο Κιμ Γιονγκ -Ουν βρίσκεται “σε σοβαρό κίνδυνο αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση”.

Όμως την Πέμπτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε εκτιμήσει ότι οι πληροφορίες για την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του Κιμ είναι “λανθασμένες”.