Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Θρήνος στη βόρεια Ελλάδα

Από τη βόρεια Ελλάδα τελευταία θύματα της πανδημίας στη χώρα μας. Ο απολογισμός θυμάτων και κρουσμάτων.

Ένας 80χρονος που νοσηλευόταν με υποκείμενα νοσήματα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη και μία 60χρονη που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, είναι τα τελευταία θύματα του κορονοϊού στη χώρα μας, που μετρά πλέον 136 νεκρούς από την πανδημία.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας, την Κυριακή, για τα νεότερα στοιχεία της επιδημίας του κορονοϊού, τα νέα κρούσματα του κορονοϊού SARS-CoV-2 στη χώρα μας ήταν 11.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2517, εκ των οποίων το 55.5% αφορά άνδρες.

Από αυτά, 578 (23%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1181 (46.9%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

46 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών. 13 (28.3%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 89.1% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.

64 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Έχουν συνολικά ελεγχθεί 64608 κλινικά δείγματα.

Παράλληλα, το κυβερνητικό επιτελείο καταρτίζει σε συνεργασία με τους ειδικούς επιστήμονες του ΕΟΔΥ το σχέδιο για τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων και την επανέναρξη της αγοράς. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν το απόγευμα της Τρίτης από τον Πρωθυπουργό.