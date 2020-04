Κοινωνία

Οικογενειακή τραγωδία στην Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο παιδοκτόνος

Ο πατέρας που κατηγορείται ότι σκότωσε τον γιο του θα υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση. Συγκλονιστική μαρτυρία στον ΑΝΤ1 για το αιματηρό περιστατικό.

Στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 63χρονος που πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα και σκότωσε τον 32χρονο γιο του, ύστερα από οικογενειακό επεισόδιο που σημειώθηκε στο σπίτι όπου διέμεναν, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Ο κατηγορούμενος κρατείται αυτή τη στιγμή στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης και πριν από τη μεταγωγή του ενώπιον της εισαγγελικής Αρχής θα υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση, όπως ζήτησε, για την πιστοποίηση τραυμάτων που φέρεται να υπέστη κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Για τον ίδιο λόγο, ο ίδιος μεταφέρθηκε λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του, συνοδεία αστυνομικών, σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι και από την πρώτη στιγμή έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί για να διερευνήσουν τις συνθήκες του εγκλήματος, ενώ άμεσα συνελήφθη ο 63χρονος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 32χρονος αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και οι καβγάδες φαίνεται πως ήταν συχνοί στο σπίτι της οικογένειας.

Συγκλονίζει η περιγραφή του αιματηρού περιστατικού από αυτόπτη μάρτυρα στον ΑΝΤ1: