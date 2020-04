Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Η απάντηση στην ύφεση πρέπει να είναι εθνική και ευρωπαϊκή

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε την αντιπολίτευση "να συμβάλλει με όρους συνεννόησης και αλληλεγγύης", σημειώνοντας ότι "δεν είναι ώρα για παλαιοκομματικές αντιπαραθέσεις"

Την ανάγκη συμβολής του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων της χώρας στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης του κορωνοϊού, επισήμανε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ1, τονίζοντας ότι δεν είναι ώρα για παλαιοκομματικές αντιπαραθέσεις τύπου 2012 και 2015, ενώ κάλεσε την αντιπολίτευση να κάνει τις δικές της ιδεολογικές και πολιτικές υπερβάσεις, ανάλογες με εκείνες που έκανε ο πρωθυπουργός, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κρίση.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι η Ελλάδα «με την ενότητα, την αλληλεγγύη και την πειθαρχία πετύχαμε να αποφύγουμε τα χειρότερα», τονίζοντας ότι «το πρώτο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι η ασφάλεια των ανθρώπων».

Ο υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε ότι ολόκληρη η ανθρωπότητα θα πληγεί από υφεσιακά κύματα και έφερε ως παράδειγμα τις ΗΠΑ με τους 26 εκατομμύρια επί πλέον ανέργους μέσα σε 50 ημέρες. Στην ύφεση, όπως σημείωσε, «η απάντηση πρέπει να είναι και εθνική και ευρωπαϊκή. Ο πρωθυπουργός δίνει τη μάχη στην Ευρώπη και σε όλα τα διεθνή fora προκειμένου εξασφαλισθούν πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης για την ευρωπαϊκή οικονομία και φυσικά και για τη δική μας οικονομία, ιδίως για τις επιχειρήσεις. Το σχέδιο της κυβέρνησης αυτό το δύσκολο δίμηνο ήταν να στηρίξει τις θέσεις εργασίας. Αυτό θα συνεχίσει να είναι».

Σε αυτήν την προσπάθεια ο κ. Θεοδωρικάκος κάλεσε την αντιπολίτευση να συμβάλλει με θετικές προτάσεις: «Ολόκληρο το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να συμβάλλει με όρους συνεννόησης και αλληλεγγύης. Δεν είναι η στιγμή για παλαιοκομματικές αντιπαραθέσεις. Δεν είναι η στιγμή για επιστροφή στις λογικές του 2012 και του 2015, σε λαϊκισμούς, δημαγωγίες και ανεύθυνες καταστάσεις. Θα πρέπει να συνεννοηθούμε για να πάμε παρακάτω γιατί η κατάσταση στην οικονομία θα είναι δύσκολη».

Για την κριτική της αντιπολίτευσης και την πρόβλεψη ότι το επόμενο διάστημα θα πάμε σε σκληρή αντιπαράθεση, απάντησε: «Δεν είναι το καλύτερο που θα κάνουμε σε αυτή τη χώρα να πάμε σε καταστάσεις σφοδρής αντιπαράθεσης, όπως την περιγράψατε. Εάν κάτι μας δίδαξε η κρίση του κορωνοϊού, είναι ότι τα καταφέραμε γιατί δείξαμε ενότητα. Αλληλεγγύη, συνεννόηση, αλληλοϋποστήριξη, πάρθηκαν πολύ έγκαιρα οι αποφάσεις και μπήκε πάνω απ’ όλα η ανθρώπινη ζωή. Ο πρωθυπουργός έκανε μεγάλες ιδεολογικές και πολιτικές υπερβάσεις, ας κάνουν και οι υπόλοιποι υπερβάσεις και ας ενώσουμε, όλοι μαζί, τις προσπάθειές μας. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι η αντιπολίτευση δεν έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να κάνει την κριτική της όπου και όπως πρέπει, δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό, αλλά στο πλαίσιο πάντα της λογικής».

Για τη συμβολή του υπουργείου Εσωτερικών στην αντιμετώπιση της κρίσης, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι συμβάλλει στην επανεκκίνηση της οικονομίας μέσα από το πρόγραμμα έργων «Αντώνης Τρίτσης», το οποίο το Υπουργείο Εσωτερικών επεξεργάζεται από κοινού με την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ. Το πρόγραμμα είναι ύψους 2,5 δισ. ευρώ και μέσα στα επόμενα τρία χρόνια προβλέπεται ότι θα δημιουργήσει 40.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, μέσα από τα έργα που θα υλοποιήσει. «Είναι μια συμβολή σε αυτό που είναι ζητούμενο, στο να επανεκκινήσει η ελληνική οικονομία, να ξαναγίνει ισχυρή. Να δώσει θέσεις απασχόλησης και εισόδημα στους εργαζόμενους και στις οικογένειές τους. Όλοι πρέπει να κρινόμαστε από τα έργα μας και όχι από τα λόγια», σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Σχετικά με την επόμενη μέρα στο χώρο του δημοσίου, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι «ο δημόσιος τομέας αποδείχθηκε αυτό το δίμηνο ότι μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά, να αλλάξει, να κάνει πιο ψηφιακές τις υπηρεσίες του και να εξυπηρετεί τον κόσμο χωρίς πολλή γραφειοκρατία. Και σε αυτό θέλουμε τις θετικές απόψεις και τη συμβολή των κομμάτων της αντιπολίτευσης».

Όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών «το δημόσιο θα λειτουργήσει όπως λειτουργεί μέχρι τώρα, χωρίς μεγάλες μεταβολές, γιατί έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας η τηλεργασία». Όπως ανακοίνωσε, μέσα στον Μάιο θα γίνει πράξη η ψηφιακή υπογραφή σε όλη την ιεραρχία του δημοσίου που θα αντιμετωπίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη γραφειοκρατία. Ο κ. Θεοδωρικάκος επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι συζητείται και η σταδιακή προσέλευση των εργαζομένων στο δημόσιο στις υπηρεσίες τους, για να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός τόσο στον χώρο εργασίας όσο και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, το υπουργείο Εσωτερικών αναμένει τις οριστικές αποφάσεις για το ζήτημα των σχολείων, γιατί αυτές θα συμπαρασύρουν και τις αποφάσεις για τις άδειες ειδικού σκοπού, οι οποίες δίνονται στους γονείς που εργάζονται στο δημόσιο και έχουν παιδιά έως 15 ετών.

Επανέλαβε, τέλος, ότι «η επιστροφή στην κανονικότητα θα είναι σταδιακή. Δεν θα είναι επιστροφή σε αυτό που ζούσαμε πριν έλθει στη ζωή μας ο κορωνοϊός. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τους κινδύνους. Πρέπει να τηρήσουμε με ευλάβεια όσα μας εισηγούνται οι ειδικοί».