Κοινωνία

Είχαν “καβατζώσει” εκρηκτικά (εικόνες)

Σε δύσβατη περιοχή εντοπίστηκε η μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών.

Μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών υλών στην Κάλυμνο βρήκαν άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Καλυμνίων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αστυνομικής έρευνας εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή της Καλύμνου υπαίθριος χώρος «καβάτζα», στον οποίο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 44 αυτοσχέδιες κατασκευές αποτελούμενες από εκρηκτική ύλη συνολικού βάρους 33 κιλών και 499 γραμμάριων.

Για την υπόθεση διεξάγεται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Καλυμνίων.