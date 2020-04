Οικονομία

Πετρέλαιο θέρμανσης: Παράταση έως της 15 Μαΐου για την διάθεσή του

Με νομοθετική ρύθμιση η Κυβέρνηση παρατείνει τη χρονική περίοδο διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.

Ανακοινώθηκε απο το υπουργείο Οικονομικών η παράταση έως και τις 15 Μαΐου της διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης στους καταναλωτές.

Η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα περιλφηθεί σε νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα εκδοθεί εντός της εβδομάδος.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει οτι: "Η Κυβέρνηση παρατείνει τη χρονική περίοδο διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), η οποία λήγει την 30ή Απριλίου 2020, μέχρι και την 15η Μαΐου 2020. Η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα ενταχθεί σε νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία αναμένεται να εκδοθεί εντός της εβδομάδας. Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η στήριξη των νοικοκυριών, καθώς διευκολύνονται να προχωρήσουν στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης σε χαμηλή τιμή. Παράλληλα, τονώνεται η αγορά καυσίμων, η οποία έχει πληγεί λόγω του περιορισμού των μετακινήσεων".