Πολιτική

Κορονοϊός: ο Παπαγγελόπουλος διαμαρτύρεται για την συνεδρίαση της Προανακριτικής

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ζητά να πληροφορηθεί από τον πρωθυπουργό εάν γνωρίζει «την επικίνδυνη αυτή ενέργεια» επαναλειτουργίας της προανακριτικής και εάν την εγκρίνει ο Σωτήρης Τσιόδρας.

Ανακοίνωση διαμαρτυρίας για την επανέναρξη των εργασιών της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής για την υπόθεση της Novartis εν μέσω των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό εξέδωσε σήμερα ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος. Παράλληλα, ζητεί να πληροφορηθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εάν γνωρίζει «την επικίνδυνη αυτή ενέργεια» επαναλειτουργίας της προανακριτικής και εάν την εγκρίνει ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας.

Ακόμη, ο κ. Παπαγγελόπουλος επιδεικνύει ενδιαφέρον για την υγεία των μελών της προανακριτικής επιτροπής λόγω της πανδημίας και υπενθυμίζει ότι οι ποινές οι οποίες προβλέπονται σε περίπτωση παραβίασης των περιοριστικών μέτρων διάδοσης του κορονοϊού, φτάνουν έως τα ισόβια.

Η δήλωση του κ. Παπαγγελόπουλου έχει ως εξής:

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους παρανοϊκούς, συκοφάντες και σκευωρούς πολιτικούς διώκτες μου.

Προκάλεσαν εσπευσμένα την επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία σύγκληση της προκαταρκτικής επιτροπής που ερευνά τις στημένες και ανύπαρκτες κατηγορίες σε βάρος μου.

Μου δίνουν λοιπόν την ευκαιρία πολύ πιο σύντομα απ' ότι υπολόγιζα να αποκαλύψω την αλήθεια, το ποιόν, τις ενέργειες και τα κίνητρα των επικίνδυνων για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη αντιπάλων μου.

Επισημαίνω όμως:

α) Τα περιοριστικά μέτρα, με καθολική σχεδόν απαγόρευση της κυκλοφορίας, ισχύουν μέχρι την 4η Μαΐου και η επιτροπή, παρ'όλα αυτά, θασυνεδριάσει… 4 ημέρες πριν !!!

β) Ο πρωθυπουργός, όχι μόνο δεν έχει εξαγγείλει την μερική άρση των περιοριστικών μέτρων, αλλά δεν έχει καν αποφασίσει ποια μέτρα και πότε θα αρθούν και κάποιοι επέβαλλαν τη σύγκληση της επιτροπής.

Η παρανοϊκή μανία τους εναντίον μου, ιδίως μετά την ολοκληρωτική κατάρρευση όλων των βρώμικων μεθοδεύσεων σε βάρος μου, τους οδηγεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των μελών της επιτροπής, των υπαλλήλων της Βουλής, που συμμετέχουν στις εργασίες της, και των μαρτύρων.

Τον εαυτό μου δεν τον συνυπολογίζω γιατί είναι πιθανόν κάποιοι να εύχονται τη φυσική μου εξόντωση έστω και από τον κορονοϊό, μετά την αποτυχία τους να με εξοντώσουν ηθικά.

Υπενθυμίζω επίσης ότι η συνεδρίαση της επιτροπής πριν λήξουν τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί για να αποτραπεί η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας αποτελεί εγκληματική πράξη που προβλέπεται και τιμωρείται από το άρθρο 285 παρ. 1 Π.Κ..

Εάν δε, ο μοι γένοιτο, μεταδοθεί ο κορονοϊός σε άτομο που έχει σχέση με την επιτροπή προβλέπεται κάθειρξη έως 10 έτη.

Στην περίπτωση δε που υπάρξει θάνατος η ποινή αυξάνεται και με προϋποθέσεις επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.

Αναρωτιέμαι ο Πρωθυπουργός γνωρίζει την επικίνδυνη αυτή ενέργεια; Ο κ. Τσιόδρας έχει ερωτηθεί;

Εγκρίνει ο κ. Τσιόδρας τη συνάθροιση 35 περίπου ατόμων για πολλές ώρες σε περιορισμένο χώρο;

Οι Έλληνες απαγορεύεται να βγουν από τα σπίτια τους, οι εκκλησιές παραμένουν κλειστές, αλλά η επιτροπή θα συνεδριάσει για να εκδικηθεί τον Παπαγγελόπουλο, να ευχαριστηθούν οι διεφθαρμένοι και φαύλοι διώκτες μου και να εξυπηρετηθούν ευτελείς μικροπολιτικές σκοπιμότητες».