Γεραπετρίτης: Εξωτερικός τουρισμός υπό όρους

Για τη μεταβατική περίοδο μίλησε ο Υπουργός Επικρατείας. Τι θα γίνει με τον τουρισμό.

“Κανονικότητα δεν θα είναι, θα είναι μετάβαση στην ομαλότητα, αλλά παραμένει μια μεταβατική φάση. Θα είναι σχετικώς μακρά περίοδος, όλο το δίμηνο Μαΐου - Ιούνιου” είπε μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104,6 ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης για τη σταδιακή άρση των μέτρων.

Όπως εξήγησε, “θα είναι περισσότερο ένα δυναμικό σχέδιο με συγκεκριμένες ημερομηνίες σταθμούς που θα ανοίγει η αγορά και θα έχουμε καλύτερο κοινωνικό συγχρωτισμό. Θα περιορίζονται, όπως είπε, οι όποιοι περιορισμοί μετακινήσεων αλλά από την άλλη πλευρά θα λειτουργεί ως ροοστάτης. “Δηλαδή θα προχωράμε σε ένα σταδιακό άνοιγμα αν διαπιστώσουμε ότι δεν δουλεύει όπως θα έπρεπε.”

Επεσήμανε ακόμη ότι το δίμηνο αυτό θα είναι ένα πείραμα εξόδου. “Το κλείσιμο που φέραμε ήταν μια απόφαση τεχνικά πολύ πιο εύκολη και πολιτικά δύσκολη να κλείσεις την κοινωνία και την οικονομία” πρόσθεσε.

Για τον τουρισμό, δήλωσε ότι θα πρέπει να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες μεταφορών από το εξωτερικό. Είναι ζήτημα και ευρωπαϊκό και γίνονται διαβουλεύσεις. Ειδικότερα για τον εξωτερικό τουρισμό, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι θα έρχονται φιλοξενούμενοι μας αλλά θα έχουν κάποιας μορφής πιστοποίηση ότι έχουν ελεγχθεί και δεν είναι φορείς του ιού. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να έχει βεβαιότητα 100%.

“Πρόθεση μας είναι αν τα πράγματα πάνε με τη φορά που φαίνεται να πηγαίνουν με μια δηλαδή ισοπέδωση της καμπύλης, η διάθεση είναι να ανοίξουμε τον τουρισμό σε μια δεύτερη φάση όχι άμεσα μέσα στο δίμηνο το μεταβατικό. Τον Ιούλιο θα δεχθούμε να ανοίξουν τα καταλύματα τα εποχικά και να υποδεχθούν υπό όρους τον εξωτερικό τουρισμό με όσον τον δυνατό μεγαλύτερες προφυλάξεις. Για τις εσωτερικές μετακινήσεις σταδιακώς θα υπάρξει άρση των περιορισμών” κατέληξε.

Απαντώντας για την κριτική στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, σχολίασε ότι η προκήρυξη έγινε σε σύντομο χρόνο και γι αυτό το λόγο η ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού απεδείχθη εκ των υστέρων δεν ανταποκρινόταν ούτε σε εκείνο που ήθελε η κυβέρνηση αλλά ούτε και στην ποιότητα του επιστημονικού μας προσωπικού

Αναφέρθηκε τέλος και στην κινητή συναυλία της Άλκηστις Πρωτοψάλτη λέγοντας ότι “δεν ήταν σχεδιασμένο από την προεδρία της κυβέρνησης, ήταν μια πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων για την αποσυμπίεση των πολιτών.”

“Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ ωραία πρωτοβουλία για να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση. Είμαστε σε μια επιχείρηση μετάβασης προς μια νέα καθημερινότητα και χρειάζονται τέτοιου τύπου ενέργειες για να τονωθεί το ηθικό των πολιτών. Ας μην έχουμε αυτή τη μιζέρια και τη μίρλα για όλα” δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.