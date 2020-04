Κόσμος

Κορονοϊός: Μικρή αύξηση στον αριθμό των θανάτων στην Ισπανία

Ο τελευταίος απολογισμός για την πορεία του κορονοϊού στην πολύπαθη χώρα της Ιβηρικής.

Η Ισπανία κατέγραψε 331 νέους θανάτους κατά το τελευταίο 24ωρο, σε μικρή αύξηση σε σχέση με τους 288 χθες, ανακοίνωσε ο υπουργείο Υγείας.

Το σύνολο των θανάτων από την επιδημία Covid-19 στην χώρα ανέρχεται σε 23.521.

Τα κρούσματα της επιδημίας ανήλθαν σε 209.465, έναντι 207.634 χθες.