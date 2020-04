Αθλητικά

Formula 1: Ακυρώθηκε και το γαλλικό Grand Prix

Η σεζόν της Φόρμουλα 1 δεν έχει ακόμη ξεκινήσει και ο γαλλικός αγώνας είναι ο 10ος που «χρτυπήθηκε» από τον κορονοϊό.

Το γαλλικό Grand Prix της Φόρμουλα 1 που ήταν να προγραμματιστεί για τις 28 Ιουνίου στο Le Castellet ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19, ενώ οι θεατές δεν θα επιτρέπονται στο βρετανικό Grand Prix τον Ιούλιο, δήλωσαν οι διοργανωτές.

Ο πρόεδρος της Formula 1 Τσέις Κάρει είπε ότι ήταν απογοητευτικό, αλλά «υποστηρίζουμε πλήρως την απόφαση που έλαβαν οι γαλλικές αρχές στη Γαλλία και ανυπομονούμε να επιστρέψουμε σύντομα».

Η σεζόν αναμένεται τώρα να ξεκινήσει στην Αυστρία στις 5 Ιουλίου στο Red Bull Ring του Σπίλμπεργκ, χωρίς θεατές.

Το Βρετανικό Grand Prix, παραμένει στις 19 Ιουλίου, αλλά πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς θεατές.