Πολιτική

Μητσοτάκης για ασυνόδευτα προσφυγόπουλα: αναγκαία η μέγιστη συμβολή της ΕΕ

Τι συζήτησε ο Πρωθυπουργός με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Filippo Grandi.

Όπως αναφέρει το Μαξίμου, «ο κ. Grandi εξέφρασε τη στήριξή του προς την κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο έχει χειριστεί την πανδημία του κορονοϊού».

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία του προγράμματος μετεγκατάστασης ασυνόδευτων ανήλικων από την Ελλάδα σε ευρωπαϊκές χώρες, το οποίο υλοποιείται ήδη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι είναι σημαντικό να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη-μέλη της Ε.Ε.