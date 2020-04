Πολιτική

Επίθεση του ΚΚΕ στο Μαξίμου για την Πρωτομαγιά

Με αφορμή την μεταφορά του εορτασμού, ο Περισσός εξαπολύει βέλη κατά της Κυβέρνησης.

«Η κυβερνητική απόφαση για μεταφορά του εορτασμού της Πρωτομαγιάς μία εβδομάδα μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων είναι προσχηματική, γιατί η πανδημία του κορονοϊού δεν θα έχει εξαλειφθεί μέσα σε λίγες μέρες. Οι συμβολικές εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά που οργανώνουν όπως πάντα τα εργατικά σωματεία, με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, τους συγκεντρωμένους να φορούν μάσκες και να κρατούν τις απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ τους, δεν αποτελούν κίνδυνο για όλα όσα ο λαός κέρδισε μέχρι σήμερα τηρώντας τα περιοριστικά μέτρα», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΚΚΕ.

Εξαπολύοντας μύδρους προς το Μαξίμου, ο Περισσός συμπληρώνει ότι «κίνδυνο μπορούν να αποτελέσουν για τους εργαζόμενους η έλλειψη μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς, ο συνωστισμός στα εργοστάσια, στα γραφεία, στα σούπερ μάρκετ, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στις δομές προσφύγων και μεταναστών, στις ιδιωτικές κλινικές εκεί όπου υπήρξε από ανυπαρξία μέτρων έως ολιγωρία. Κίνδυνο για τους εργαζόμενους αποτελεί η ανεργία και τα νέα αντεργατικά μέτρα, που φορτώνει η κυβέρνηση και η μεγαλοεργοδοσία στο λαό μπροστά στη νέα κρίση, γι’ αυτό χρειάζεται η συνδικαλιστική δράση, η μαχητική διεκδίκηση των εργαζομένων».

«Ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στους ίδιους τους εργάτες, αλλά και στους γιατρούς και τους νοσηλευτές, σε όλους τους εργαζόμενους που γιορτάζουν την Εργατική Πρωτομαγιά, είναι να δυναμώσει ο αγώνας για να μην πληρώσει ο λαός τα σπασμένα της νέας κρίσης, για μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, για να γίνουν όλες οι αναγκαίες προσλήψεις υγειονομικών, ώστε να μην καταρρεύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, μπροστά και σε ένα ενδεχόμενο νέο κύμα πανδημίας, καλύπτοντας συνολικά τις ανάγκες του λαού», καταλήγει η ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.