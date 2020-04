Υγεία - Περιβάλλον

Μαγιορκίνης: το άνοιγμα των συνόρων ίσως φέρει νέο κύμα πανδημίας

Τις ανησυχίες του για την εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία διαχείρισης του εξωτερικού τουρισμού, εξέφρασε ο Επικ. Καθ. Επιδημιολογίας.

Την άποψη ό,τι το πιο δύσκολα διαχειρίσιμο και ανησυχητικό τμήμα της άρσης των περιορισμών, είναι το άνοιγμα των συνόρων το καλοκαίρι εξέφρασε μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104,6 ο Επίκουρος καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης.

Ο κ. Μαγιορκίνης, ο οποίος είναι και μέλος της Επιτροπής Επιστημόνων για τον κορονοϊό, μίλησε για τη σταδιακή χαλάρωση των μέτρων, επισημαίνοντας ότι η λογική είναι ανάμεσα στα διάφορα μέτρα αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να «αφουγκραζόμαστε» την επιδημία.

Ανέφερε χαρακτηριστικά πως «συνήθως λέμε δύο γενεές της επιδημίας, η οποία είναι γύρω στις 14 μέρες και μεταξύ αυτών των γενεών μπορεί να υπάρχουν πιο μικρά μέτρα, αλλά μεταξύ των άλλων μέτρων αυτό που συστήνεται γενικά και από τον ΠΟΥ είναι να υπάρχουν 14 μέρες».

Πρόσθεσε δε, ότι έχουν γίνει συστάσεις οι οποίες λειτουργούν περισσότερο ως guidelines, παρά ως δεσμευτικές ημερομηνίες, κι επειδή η χαλάρωση πρέπει να γίνεται σταδιακά μπορεί ενδιάμεσα να υπάρχουν πιο μικρές χαλαρώσεις, υπάρχει και αυτό το σενάριο, όπως είπε ο κ. Μαγιορκίνης.

Σε ερώτηση αν τον τρομάζει το άνοιγμα των συνόρων και οι τουρίστες που θα έρθουν από περίεργες χώρες ή από χώρες που επλήγησαν βαριά, ο καθηγητής απάντησε πως πρέπει να σκεφτούμε όλα τα πιθανά σενάρια, όπως αυτό ενός δεύτερου πανδημικού κύματος μέσα στο καλοκαίρι και πως μπορούμε να το διαχειριστούμε με τόσο τουρισμό. Χρειάζεται να υπάρχει σχέδιο, τόνισε ο κ. Μαγιορκίνης, πρέπει να έχουμε ένα back up plan.

Σχολιάζοντας τέλος, το κλίμα που επικρατεί με την επερχόμενη χαλάρωση, ο κ. Μαγιορκίνης είπε πως η λογική της χαλάρωσης είναι να προσέχει ο κόσμος πολύ, ώστε να μην έχουμε πισωγύρισμα και πιθανότητα να αποτύχει η χαλάρωση. Συνοψίζοντας, ο καθηγητής, ανέφερε πως η « ραχοκοκαλιά» είναι πως ο κόσμος πια έχει μάθει να συμπεριφέρεται, να έχει μία κοινωνική απόσταση και να τηρεί τα μέτρα.