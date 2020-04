Κοινωνία

Επαναπατρισμός Ελλήνων από την Ρωσία

Επιστρέφουν, με ειδική πτήση, στην Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στη Ρωσία.

(εικόνα αρχείου)

Με ειδική πτήση της «Aegean» πρόκειται να αναχωρήσουν σύντομα, από το αεροδρόμιο «Sheremetyevo» της Μόσχας, 143 Έλληνες πολίτες, που είχαν εγκλωβιστεί στη Ρωσία το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας των εξελίξεων που σχετίζονταν με την πανδημία COVID-19, όπως ανακοίνωσε η πρεσβεία της Ελλάδας στη Μόσχα.

Η ειδική πτήση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης και συντονίστηκε από την πρεσβεία της Ελλάδος στη Ρωσία, σε συνεργασία με τα τρία γενικά προξενεία της Ελλάδος στη Μόσχα, στην Αγία Πετρούπολη και στο Νοβοροσίσκ.

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα, με το ίδιο αεροπλάνο, είχαν καταφθάσει στη Μόσχα 84 Ρώσοι που βρίσκονταν στην Ελλάδα, σε μία ένδειξη φιλίας και συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης προς τη ρωσική πλευρά.