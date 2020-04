Οικονομία

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Πρόταση για το ωράριο των καταστημάτων

Με σκοπό την αποσυμφόρηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει διαφορετικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων.

Συγκεκριμένα, προτείνει να μετατοπιστεί προσωρινά η ώρα έναρξης λειτουργίας των καταστημάτων από τις 9 πμ στις 10 πμ, έως το τέλος Μαΐου.