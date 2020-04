Κοινωνία

Βιασμός 65χρονης: στα χέρια της Αστυνομίας οι δράστες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τα μοιραία λάθη των δραστών που οδήγησαν τις Αρχές στα ίχνη τους.

Στην εξιχνίαση του βιασμού και της ληστείας μιας 65χρονης γυναίκας στον Πύργο, προχώρησαν οι Αρχές.

Συνελήφθησαν δυο Ρομά, ο ένας εκ των οποίων είναι και γείτονας της άτυχης γυναίκας. Πρόκειται για αδέφλια, 42 και 20 χρόνων.

Οι δυο δραστες κακοποίησαν, βίασαν και λήστεψαν την 65χρονη μέσα στο σπίτι της, αλλά άφησαν ίχνη που εκμεταλλεύτηκαν οι αστυνομικοί.

Ο ένας με τη χρεωστική κάρτα του θύματος πήγε σε ΑΤΜ κι έκανε ανάληψη, αλλά τον «έπιασαν» οι κάμερες ασφαλείας, ενώ από τον συνεργό του, ο οποίος κατά την απουσία του αδελφού του βίαζε την άτυχη γυναίκα, έπεσε ένα usb κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.