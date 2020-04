Υγεία - Περιβάλλον

Αρκτούρος: η περιπέτεια του νεογέννητου “Θωμά”

Ένα νεογέννητο ζαρκάδι αναρρώνει στο κτηνιατρείο του Αρκτούρου. Πως βρέθηκε τραυματισμένο στο βουνό.

Ένα νεογέννητο ζαρκάδι (Capreolus capreolus) περιθάλπει από την Κυριακή 26 Απριλίου ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ στο Κτηνιατρείο στον Αετό Φλώρινας. Πρόκειται για τον «Θωμά» όπως ονομάστηκε λόγω της ημέρας που βρέθηκε.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, ο«Θωμάς» βρέθηκε στο όρος Πάικο από δύο κυνηγούς που εκπαίδευαν τα σκυλιά τους όταν σε κοντινό θάμνο τον διέκριναν τραυματισμένο με την μητέρα του να βρίσκεται κοντά και να το κοιτάζει χωρίς να μπορεί φυσικά να βοηθήσει. Έχοντας σπάσει το πόδι δεν μπορούσε να κουνηθεί. Όταν μετά από λίγη ώρα η μητέρα του απομακρύνθηκε, τον μετέφεραν στο κτηνιατρείο του Γιάννη Ρίντη στα Γιαννιτσά.

Εκεί, σε επικοινωνία με την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, Νατάσα Κομνηνού, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και του τοποθετήθηκε νάρθηκας στο πόδι. Από τις ακτινογραφίες διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί υπερκονδύλιο κάταγμα κνήμης στο πίσω δεξί άκρο. Στη συνέχεια ενημερώθηκε ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ και η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης (ΟΑΕ) το μετέφερε στο Κτηνιατρείο.