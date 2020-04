Πολιτική

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ κατά Μαξίμου για κορονοϊό και μεσαία τάξη

Οι τομείς της Υγείας και της Οικονομίας στο επίκεντρο της κριτικής της Κουμουνδούρου στην Κυβέρνηση.

Δήλωση του τομεάρχης Εσωτερικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Σπίρτζη, σε ανακοίνωση του για τον εντοπισμό κρουσμάτων στην ιδιωτική κλινική «Ταξιάρχαι», στο Περιστέρι, τονίζει ότι «σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί ως σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί 37 κρούσματα κορονοϊού από την ιδιωτική κλινική, πολλοί εκ των οποίων είναι ασθενείς που χρειάζονται αιμοκάθαρση, ενώ δυστυχώς τρεις συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους».

Στην συνέχεια ο κ. Σπίρτζης θέτει μια σειρά από ερωτήματα.

Ρωτάμε τον Περιφερειάρχη Αττικής και Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Γιώργο Πατούλη:

Ποιοι έλεγχοι έγιναν στην κλινική και πότε, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και οι αρμοδιότητες των Περιφερειών, στον Καλλικράτη;

Ποιες εντολές ελέγχου δόθηκαν και πότε για την λειτουργία της κλινικής, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και οι αρμοδιότητες των Περιφερειών, στον Καλλικράτη;

Ο κατ’ επιλογή του, αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας κ. Βαθιώτης Αθανάσιος συνεργάζεται με την κλινική «Ταξιάρχαι» και εργαζόταν κατά το παρελθόν στην συγκεκριμένη κλινική;

Ρωτάμε τον ΕΟΔΥ:

Έχει στείλει οδηγίες ελέγχων των ιδιωτικών κλινικών στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών και αν ναι ποιες και πότε;

Έχει προχωρήσει ο ίδιος σε ελέγχους ιδιωτικών κλινικών, σε πόσες και πότε;

Τέλος ρωτάμε την κυβέρνηση:

Θα υλοποιήσει τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για επιπλέον πρόσληψη ιατρικού προσωπικού και άμεση στελέχωση των Διευθύνσεων Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών, ειδικά με επόπτες υγείας;

Θα υλοποιήσει άμεσα τον προγραμματισμό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για 10.000 μόνιμες προσλήψεις στην υγεία την 4ετία 2019-2023;

Θα προχωρήσει στη διενέργεια άμεσων προσλήψεων ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού με τη διαδικασία του κατεπείγοντος;

Στεκόμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας, σε όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την στήριξη της κοινωνίας, στην Δημόσια Διοίκηση και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με υπευθυνότητα.

Τώρα είναι η ώρα της ευθύνης όλων

Τσακαλώτος: μέτρα για τη στήριξη της μεσαίας τάξης

Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κατέθεσε ο τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος με θέμα τα μέτρα στήριξης της μεσαίας τάξης:

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως η κυβέρνηση της ΝΔ ανήλθε στην εξουσία υποσχόμενη ότι θα ενισχύσει σημαντικά την μεσαία τάξη της χώρας η οποία, σύμφωνα με την ίδια ρητορική, είχε πληγεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ενώ ο κ. Μητσοτάκης δήλωνε ότι «θα επιστρέψω στην μεσαία τάξη όσα της πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει πως ενώ είναι γεγονός ότι ο επιστημονικός ορισμός της μεσαίας τάξης δεν είναι σαφής σύμφωνα με κάποιους στη μεσαία τάξη, εντάσσονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, μέρος των μισθωτών – ιδιαίτερα οι έχοντες τριτοβάθμια εκπαίδευση – οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων καθώς και μέρος των αγροτών. Οι άνθρωποι αυτοί πλήττονται βάναυσα σήμερα από τις οικονομικές επιπτώσεις του Covid-19 και η κυβέρνηση αρνείται να τους ενισχύσει παρά τις δυνατότητες που υπάρχουν χάρη και στο ταμειακό μαξιλάρι που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, πολλοί μελετητές αναφέρουν ότι η ένταξη στη μεσαία τάξη εξαρτάται από το μέγεθος των πόρων που διαθέτει ένα άτομο για να ανταπεξέλθει στις καθημερινές του ανάγκες αλλά και για να αντιμετωπίσει απροσδόκητες καταστάσεις όπως ένα ατύχημα ή η δυνατότητα του να παραμείνει εκτός ορίων φτώχιας για ένα εξάμηνο μετά από απώλεια της εργασίας του. Έτσι η επιστημονική βιβλιογραφία επισημαίνει ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η ύπαρξη ενός ισχυρού κράτους πρόνοιας για την στήριξη της μεσαίας τάξης, κάτι που επίσης δεν αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως ανεξαρτήτως ορισμού είναι γεγονός ότι η μεσαία τάξη απώλεσε πολύ σημαντικό μέρος τους εισοδήματός και της περιουσίας της κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και είχε αρχίσει να ανακάμπτει τα τελευταία χρόνια και μάλιστα τα πρώτα νομοθετήματα της ΝΔ, πριν την κρίση του Covid-19 είχαν ως ξεκάθαρο στόχο την ενίσχυση των πολύ υψηλών εισοδημάτων, και τα όποια οφέλη είδαν τα μεσαία στρώματα ήταν πολύ περιορισμένα, σημαντικά χαμηλότερα από αυτά που θα είχαν αν το σύνολο του δημοσιονομικού κόστους των μέτρων αυτών αξιοποιείτο για τα στρώματα αυτά.

Επιπλέον είναι προφανές ότι η μεσαία τάξη δεν ήταν προτεραιότητα της κυβέρνησης της ΝΔ πριν τον Covid-19 καθώς και το ότι από την έναρξη της υγειονομικής κρίσης παλινωδεί αρνούμενη πεισματικά να την ενισχύσει, παρά τη δυνατότητα που προσφέρουν τα ταμειακά διαθέσιμα που της άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και οι πόροι της ΕΕ.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Είναι προϋπόθεση η ενίσχυση σήμερα των εισοδημάτων μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την ανάσχεση μιας μεγάλης οικονομικής ύφεσης και ενός 4ου μνημονίου που θα είναι καταστροφικό για την χώρα και για την κοινωνία;

2) Θεωρεί ότι τα 533 ευρώ τον μήνα είναι αρκετά για όλους τους μισθωτούς, τα 600 ευρώ για 1,5 μήνα είναι αυτό που αρμόζει στους ελεύθερους επαγγελματίες που ασκούν επιστημονικό επάγγελμα, και ότι οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων δεν έχουν ανάγκη ενίσχυσης; Αν όχι γιατί δεν προχωράει στην καταβολή πλήρους μισθού στους μισθωτούς, στην καταβολή μηνιαίου επιδόματος σε Ελεύθερους Επαγγελματίες ίσο με το 1/12 του περσυνού τους εισοδήματος και σε ενίσχυση ύψους 3 δις χωρίς υποχρέωση επιστροφής για τις επιχειρήσεις, όπως προτείνει με το κοστολογημένο πρόγραμμά του ο ΣΥΡΙΖΑ;

