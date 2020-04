Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Με μπόρες και καταιγίδες, κατά τόπους έντονες, θα συνεχιστεί η εβδομάδα. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Την Τρίτη, στα βόρεια αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα και πιθανώς ομίχλες τις πρωινές ώρες αναμένονται κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τρίτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, για την Καρπόκαψα της Μηλιάς, η έναρξη των ωοτοκιών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 25-27 Απριλίου.

Οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 5-7 Μαΐου. Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

1-4 Μαΐου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών

7-11 Μαΐου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες.

Το καρπίδιο καθίσταται ευαίσθητο στην προσβολή της καρπόκαψας όταν φθάνει σε διάμετρο τα 2 εκατοστά και αρχίζει να χάνει το χνούδι του (καρπίδια μέγεθος "καρυδιού"). Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων.

Παράλληλα, προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Επισημαίνεται ότι η επέμβαση για την καρπόκαψα καταπολεμά και τις νάρκες. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

