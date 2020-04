Υγεία - Περιβάλλον

Άρχισαν οι ψεκασμοί για τα κουνούπια (εικόνες)

Με ελικόπτερο οι πρώτοι ψεκασμοί, σε περιοχές που δεν υπάρχει προσβασιμότητα από το έδαφος.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης μετέβη σήμερα το πρωί στον Υδροβιότοπο Εθνικού Πάρκου Σχινιά στο Δήμο Μαραθώνα, προκειμένου να επιβλέψει την πρώτη εφαρμογή Ψεκασμών (προνυμφοκτονία) για την προστασία από τα κουνούπια, η οποία πραγματοποιήθηκε από αέρος με ελικόπτερο.

Οι ψεκασμοί έγιναν σε έκταση περίπου 2.000 στρεμμάτων όπου δεν υπάρχει προσβασιμότητα από εδάφους από το σύνολο των 9.000 στρεμμάτων του υδροβιότοπου.

Στην περιοχή μετέβη και ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Β. Κόκκαλης.

Ο κ. Πατούλης παρακολούθησε τη διαδικασία των αεροψεκασμών και ενημερώθηκε για την πορεία των προγραμμάτων και δράσεων για την καταπολέμηση των κουνουπιών από τον Πρόεδρο Γ. Κώνσταντο και τα μέλη Μ. Κοτόματα και Ι. Πέτκου, της αρμόδιας τεχνικής επιτροπής της Περιφέρειας.

Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα στη συγκεκριμένη περιοχή συνεχίζεται με τον 4ο Κύκλο Εφαρμογών Ψεκασμών (προνυμφοκτονίες) από εδάφους.

Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης επισήμανε σχετικά, «Σήμερα παρακολουθήσαμε τον πρώτο αεροψεκασμό για την προνυμφοκτονία με οικολογικά προϊόντα εδώ στον υδροβιότοπο του Σχοινιά στο πλαίσιο των σχετικών προγραμμάτων και δράσεων που η Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί έγκαιρα, με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Απόλυτη προτεραιότητα μας είναι η προστασία της δημόσιας υγείας ειδικά στην παρούσα δύσκολη συγκυρία και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε με στοχευμένες δράσεις.

Από τις αρχές Μαρτίου έχουμε ξεκινήσει τους ψεκασμούς στα ρέματα και σε διάφορα χαρτογραφημένα σημεία σε όλη την Αττική για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας για την προσήλωση και το υψηλό αίσθημα καθήκοντος που τους διακρίνει. Συνεχίζουμε».

Συνολικά το Πρόγραμμα Ψεκασμών που υλοποιεί η Περιφέρεια στην Ανατολική Αττική

Από τις αρχές Μαρτίου το πρόγραμμα Ψεκασμών Κουνουπιών (προνυμφοκτονίες) για το έτος 2020 βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί :

3 Κύκλοι Εφαρμογών Ψεκασμών (προνυμφοκτονίες) από εδάφους, όπως περιγράφονται παρακάτω :

Α) σε περιοχές-εστίες περιαστικά όλων των Δήμων της Π. Ε. Ανατολικής Αττικής,

Β) στις Οικολογικά Προστατευόμενες περιοχές (φυσικά συστήματα) της Π. Ε. Ανατολικής Αττικής, οι οποίες είναι :

· Υδροβιότοπος Αρχαιολογικού χώρου ΜΠΡΕΞΙΖΑ Νέας Μάκρης, Υδροβιότοπος (Natura), Εθνικού Πάρκου ΣΧΙΝΙΑ

· Υδροβιότοπος Παράκτιας θαλάσσιας ζώνης ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ, ο Υδροβιότοπος Αλυκής, εκβολές ρεμάτων ΧρυσήςΑκτής & Ερασίνου Αρτέμιδα, ο Υδροβιότοπος ποταμού ΑΣΩΠΟΥ και τα φυσικά συστήματα ΩΡΩΠΟΥ και Καλάμου.

Γ) σε πλημμυρισμένες εκτάσεις-εστίες που βρίσκονται στον περιαστικό ιστό των Δήμων Μαραθώνος, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σπατών-Αρτέμιδος και Ωρωπού, με εγκεκριμένα σκευάσματα βάσει της Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.

Την εφαρμογή του προγράμματος συντονίζουν και επιβλέπουν η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π. Ε. Ανατολικής Αττικής και η Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου, σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρία του έργου.