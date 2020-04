Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Τουρκία: εκατοντάδες συλλήψεις για αναρτήσεις στα social media

Ανελέητο κυνηγητό από τις τουρκικές Αρχές σε χρήστες του διαδικτύου, που έχουν… άλλη άποψη.

Η τουρκική αστυνομία έχει συλλάβει από τον προηγούμενο μήνα τουλάχιστον 400 ανθρώπους οι οποίοι κατηγορούνται για «προκλητικές» αναρτήσεις στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με την πανδημία του νέου κορονοϊού, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών.

«Στη διάρκεια των 42 τελευταίων ημερών, 6.362 λογαριασμοί στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης έχουν εντοπιστεί, 855 ύποπτοι έχουν ταυτοποιηθεί και 402 άνθρωποι έχουν συλληφθεί», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το υπουργείο.

Οι τουρκικές αρχές έχουν εξαπολύσει αδιάκοπο κυνηγητό για τον εντοπισμό ανθρώπων που φέρονται να διαδίδουν φήμες για τον ιό ή επικρίνουν τη διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση.

Στα τέλη Μαρτίου, ο υπουργός Εσωτερικών είχε πει πως άλλοι 410 άνθρωποι είχαν συλληφθεί με βάση παρόμοιες κατηγορίες με αυτές που αναφέρονται σήμερα.

Η Τουρκία έχει καταγράψει περισσότερους από 2.800 θανάτους που συνδέονται με τον νέο κορονοϊό και τουλάχιστον 110.000 κρούσματα.