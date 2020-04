Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 2534 κρούσματα στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αυξήθηκαν οι θάνατοι στην χώρα. Δείτε LIVΕ την ενημέρωση των Σ.Τσιόδρα και Ν. Χαρδαλιά για την πορεία εξάπλωση της επιδημίας και τα περιοριστικά μέτρα.

Απο τον επικεφαλής λοιμωξιολόγο του Υπ. Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρη Τσιόδρα, το απόγευμα της Δευτέρας, ανακοινώθηκαν 17 νέα κρούσματα του κορονοϊού SARS-CoV-2 στη χώρα μας. Από αυτά τα 12 σχετίζονται με βεβαιωμένα κρούσματα.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ειναι 2534, σε όλη την Ελλάδα. Το 55,5% των κρουσμάτων αφορά άντρες. Από αυτά τα 580 αφορούν ασθενείς που ταξίδεψαν στο εξωτερικό και 1228 κρούσματα, ποσοστό 49%, σχετίζονται με άλλα βεβαιωμένα κρούσματα.

Σήμερα, 43 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ανά την επικράτεια. Ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι τα 67 έτη, 11 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άντρες, ενώ το 89% αυτών, είτε έχει υποκείμενα νοσήματα είτε ηλικία άνω των 70 ετών.

Συνολικα, 65 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Σύμφωνα με τον κ. Τσιόδρα, καταγράφηκαν ακόμη 2 θάνατοι. Συνολικά ανέρχονται σε 136 οι νεκροί στην Ελλάδα από τον κορονοϊό. 36 ασθενείς που έχασαν τη ζωή τους ήταν γυναίκες. Ο μέσος όρος ηλικίας των θυμάτων είναι τα 71 έτη και σε ποσοστό 90,4% τα θύματα είχαν είτε υποκείμενα νοσήματα, είτε ηλικία άνω των 71 ετών.

Έχουν συνολικά ελεγχθεί περισσότερα απο 66.094 κλινικά δείγματα.