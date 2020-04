Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: να μην ανοίξουν τα σχολεία

Η Αξιωματική αντιπολίτευση επικαλείται τις “σοβαρές αντιρρήσεις από γιατρούς, εκπαιδευτικούς και γονείς”.

Αχρείαστο ρίσκο χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την ολιγοήμερη επανέναρξη των σχολείων και καλεί την κυβέρνηση με αίσθημα ευθύνης να μην το αναλάβει, παραμένοντας δεσμευμένη στο στόχο προστασίας της Δημόσιας Υγείας

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ:

Η απόφαση για τη διακοπή λειτουργίας των σχολείων ήταν αναμφίβολα επιβεβλημένη και συντέλεσε καθοριστικά στην επιτυχημένη μέχρι στιγμής υγειονομική αντιμετώπιση της πανδημίας στη χώρα μας.

Τώρα όμως βρισκόμαστε εκ νέου σε ένα μεταίχμιο.

Η κυβέρνηση οφείλει με σχεδιασμό, σε συνεννόηση με την επιστημονική κοινότητα και χωρίς βιαστικές κινήσεις, να οργανώσει την σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας και της κοινωνίας, με γνώμονα όμως πάντοτε την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας.

Στη νέα αυτή φάση αναμένονται πολιτικές αποφάσεις από τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη, τη στιγμή που ήδη καταγράφονται διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των επιστημόνων-εμπειρογνωμόνων, ως προς την επαναλειτουργία των σχολείων.

Σε αυτό που όλοι συμφωνούν είναι η ανάγκη να διενεργηθούν οι εξετάσεις για τα Πανεπιστήμια το αργότερο μέχρι τα μέσα Ιουλίου, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να επανέλθουν για λίγες ημέρες προετοιμασίας στα θρανία οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου. Το ίδιο ισχύει και για την πραγματοποίηση των πτυχιακών εξετάσεων στα Πανεπιστήμια.

Διατυπώνονται ωστόσο σοβαρές αντιρρήσεις από γιατρούς, εκπαιδευτικούς και γονείς, ως προς το άνοιγμα των άλλων τάξεων και βαθμίδων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι μια τέτοια απόφαση δεν μπορεί να είναι πολιτική, αλλά να βασίζεται –αν όχι στην ομοφωνία- τουλάχιστον στην πλατιά συναίνεση της επιστημονικής κοινότητας. Από τη στιγμή που αυτή η συναίνεση σήμερα δεν υφίσταται, η έναρξη των σχολείων για μόλις ένα μήνα πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, αποτελεί αχρείαστο ρίσκο που δεν πρέπει να αναληφθεί.

Αναρωτιόμαστε δε, τι θα εξυπηρετούσε μια τέτοια βεβιασμένη απόφαση από πλευράς της κυβέρνησης, στο βαθμό που η επανέναρξη μαθημάτων για λίγες μόνο μέρες δεν εξυπηρετεί εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ, μπορεί να οδηγήσει σε επέκταση των κρουσμάτων μεταξύ των μαθητών, των εκπαιδευτικών αλλά και του γενικού πληθυσμού.

Ποιος, λοιπόν, μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο όσα πετύχαμε επί δύο μήνες να ανατραπούν;

Επιπλέον, σε όσες ευρωπαϊκές χώρες έχει αποφασιστεί επαναλειτουργία των σχολείων, αυτή συνδυάζεται με δεκάδες χιλιάδες τεστ ημερησίως, κάτι που στη χώρα μας δεν είναι δυνατό, όταν επί μήνες έχουν πραγματοποιηθεί μόνο 70.000 τεστ και είμαστε ουραγοί σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Επίσης, η κατάσταση των σχολικών κτιρίων δεν προσφέρεται για άμεση οργάνωση υγειονομικών μέτρων.

Αντί, λοιπόν, να προχωρήσουμε τώρα στο βεβιασμένο άνοιγμα των σχολείων, πρέπει να προετοιμαστούμε για την επόμενη χρονιά δημιουργώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα ασφαλές από όλες τις απόψεις άνοιγμα των σχολείων τον Σεπτέμβριο, όταν θα έχουμε καλύτερη εικόνα του μέρους του πληθυσμού με αντισώματα και ενδεχομένως εφοδιασμένοι και με νέα φαρμακευτικά όπλα για την αντιμετώπιση του ιού.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία οφείλουμε να αξιοποιήσουμε τα επιτεύγματα που συλλογικά κερδίσαμε με την υπομονή και τη προσπάθεια όλων των πολιτών. Αυτά τα επιτεύγματα δεν ανήκουν σε κάποιο κόμμα ή σε κάποια κυβέρνηση. Καμία κυβέρνηση λοιπόν, δεν δικαιούται και να τα θέσει σε διακινδύνευση για πολικές ή άλλες σκοπιμότητες.

Αγνοώντας πολιτικούς υπολογισμούς και σκοπιμότητες, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεσμευμένος στο στόχο της προστασίας της δημόσιας υγείας σε όλη την περίοδο της πανδημίας. Καλούμε την κυβέρνηση με αίσθημα ευθύνης να πράξει το ίδιο.