Πολιτική

Πατούλης: ανεπαρκής ο Σπίρτζης

Με σκληρή επίθεση απάντησε η Περιφέρεια Αττικής στα ερωτήματα που έθεσε ο τομεάρχης Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ.

Σκληρή επίθεση στον τομεάρχη Εσωτερικών, Χρήστο Σπίρτζη, εξαπέλυσε η Περιφέρεια Αττικής, αναφορικά με δηλώσεις του και ερωτήματα που έθεσε για τα κρούσματα του κορονοϊού στην κλινική «Ταξιάρχαι».

Όπως επισημαίνεται τη σχετική ανακοίνωση, «δυστυχώς, ούτε και στα καθήκοντα του Τομεάρχη Εσωτερικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ανταποκριθεί, με στοιχειώδη επάρκεια, ο κ. Χρήστος Σπίρτζης».

Όπως επισημαίνεται στη συνέχεια της ανακοίνωσης της περιφέρειας Αττικής για τον κ. Σπίρτζη:

Ατυχέστατα για αυτόν και το κόμμα του, τα τρία ερωτήματα «καταγγελίες» που απευθύνει στον Περιφερειάρχη Αττικής και Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γ. Πατούλη, περί δήθεν ευθυνών της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής για τις τραγικές επιπτώσεις της εμφάνισης κορωνοϊού στην κλινική «Ταξιάρχαι», τα οποία φιλοξενούνται στην εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ «Η ΑΥΓΗ».

Γνωρίζει πολύ καλά ο κ. Σπίρτζης, και πολύ καλύτερα (;) η μέχρι, τις 31.8.2019, Περιφερειάρχης Αττικής και στενή συνεργάτιδά του, κα Ρένα Δούρου, -την οποία, προφανώς, συμβουλεύθηκε (;) κατά τη διατύπωση των ερωτημάτων του- ότι :

· Ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Γεώργιος Πατούλης, εξάντλησε το σύνολο των δυνατοτήτων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής για τη διαχείριση του σοβαρού θέματος της πανδημίας που ταλανίζει ολόκληρο τον πλανήτη μας, με τις λιγότερες για τη χώρα μας, επιπτώσεις με συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες προτάσεις και δράσεις.

· Η κατεπείγουσα εισαγγελική διερεύνηση των συνθηκών εμφάνισης του κορωνοϊού στην άνω κλινική και της τυχόν ύπαρξης ευθυνών των εκπροσώπων της, βρίσκεται σε εξέλιξη και εάν προκύψουν ευθύνες, θα ενεργηθούν τα νόμιμα σε βάρος κάθε υπαίτιου.

· Σε εξέλιξη, επίσης, βρίσκεται και ο σχετικός έλεγχος, που διενεργεί και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, η Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής, στις ιδιωτικές δομές υγείας και πρόνοιας, μετά από την κατεπείγουσα υπ’ αριθμ. πρωτ. 267748/26-04-2020 εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γεωργίου Πατούλη, με τις ειδικότερες εντολές :

α) Για άμεση και διεξοδική εξέταση πάσης φύσεως καταγγελιών που αφορούν στη λειτουργία των ως άνω δομών και ενδεχομένως έχουν περιέλθει στις υπηρεσίες σας,

β) Για τον κατά προτεραιότητα έλεγχο δομών που οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας τους λήγουν σύντομα ή δεν έχουν ελεγχθεί πρόσφατα,

γ) Για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και τη λήψη μέτρων, σε κάθε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς,

δ) Για την επικαιροποίηση του σχετικού αρχείου, προβαίνοντας ακόμα και σε ανασύσταση φακέλων, όπου αυτό απαιτείται και

ε) Για κάθε άλλη προβλεπόμενη ενέργεια (εισήγηση, συγκρότηση οργάνων, παροχή στοιχείων κ.λπ.), στο πλαίσιο άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων της Περιφέρειάς μας.

· Στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού θα διερευνηθεί και εάν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησης από την Περιφέρεια Αττικής, το έτος 2017, άδειας λειτουργίας στην άνω κλινική και εάν ακολούθησαν οι σχετικοί ετήσιοι έλεγχοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

Σημειώνεται και ότι, με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γεωργίου Πατούλη, εδόθη η με αριθμ. πρωτ. 267657/24-04-2020 παραγγελία προς τη Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, για άμεση ενέργεια ελέγχου των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Όσον αφορά στις ατυχέστατες αναφορές του κ. Σπίρτζη, περί της συνεργασίας του ιατρού και Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, κ. Αθανασίου Βαθιώτη, με την άνω κλινική, σημειώνεται ότι τον άνω ιατρό ποτέ δεν συνέδεε σύμβαση εργασίας με την άνω κλινική και, κατά την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματός του, παρέχει και νομίμως, τις ιατρικές υπηρεσίες του σε ασθενείς, ανεξάρτητα της κλινικής ή του νοσοκομείου, στο οποίο αυτοί νοσηλεύονται.

Διαβεβαιώνουμε τον κ. Σπίρτζη ότι ο Περιφερειάρχης Αττικής και όλες οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής ασκούν τα καθήκοντά τους με απόλυτη επάρκεια και συμμετέχουν ενεργά στην αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κατάστασης που βιώνει η χώρα λόγω της πανδημίας.

Σπίρτζης: οι απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί περιποιούν τιμή όταν προέρχονται από συγκεκριμένα άτομα...»

Ο κ. Σπίρτζης σε απάντηση του στον Περιφερειάρχη Αττικής και Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, επισημαίνει ότι, «οι απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί περιποιούν τιμή όταν προέρχονται από συγκεκριμένα άτομα...» και συμπληρώνει:

Η εισαγγελική έρευνα δε σημαίνει ότι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας δεν πρέπει να λειτουργήσουν αυτόνομα και να πράξουν το καθήκον τους σύμφωνα με το νόμο. Καλούμε τον κύριο Πατούλη να απαντήσει στα ερωτήματα που του θέσαμε και όχι να κρύβεται πίσω από το γραφείο Τύπου της Περιφέρειας χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς που φανερώνουν και τον πανικό αντιμετώπισης του συγκεκριμένου θέματος.

Επαναλαμβάνουμε, λοιπόν, τα ερωτήματα προς τον Περιφερειάρχη Αττικής και Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κύριο Πατούλη για να απαντήσει συγκεκριμένα:

- Ποιοι έλεγχοι έγιναν στην κλινική και πότε, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και οι αρμοδιότητες των Περιφερειών, στον Καλλικράτη;

- Ποιες εντολές ελέγχου δόθηκαν και πότε για την λειτουργία της κλινικής, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και οι αρμοδιότητες των Περιφερειών, στον Καλλικράτη;

- Ο κατ’ επιλογή του, αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας κ. Βαθιώτης Αθανάσιος συνεργάζεται με την κλινική «Ταξιάρχαι» και εργαζόταν κατά το παρελθόν στην συγκεκριμένη κλινική;

Kατά δήλωσή του, ο κύριος Πατούλης κατάγεται από το Περιστέρι. Μήπως να ρωτήσει οποιονδήποτε πολίτη του Περιστερίου για να τον ενημερώσει; Έχει επαρκή αίσθηση του θέματος που δημιουργείται σε περίπτωση που ο κατ' επιλογήν του, αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, κ. Βαθιώτης, από το Περιστέρι, συνεργάζεται υπό οποιαδήποτε μορφή με τη Γενική Κλινική "Ταξιάρχαι" στο Περιστέρι και μέχρι σήμερα, πριν ή μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων, δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποιος έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας;

Περιμένουμε από τον Περιφερειάρχη και Πρόεδρο του ΙΣΑ, κ. Πατούλη τις απαντήσεις πριν προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα.