Τσιόδρας: άνοιγμα σχολείων και επιβάτες με μάσκες στα μέσα μεταφοράς

Διευκρινίσεις για την "επόμενη ημέρα" από τον επικεφαλής λοιμωξιολόγο του ΕΟΔΥ.

Την σταδιακή λειτουργεία των σχολείων εισηγήθηκε η ειδική επιτροπή του Υπουργείου Υγείας, όπως ανακοίνωσε ο Σωτήρης Τσιόδρας κατά την ενημέρωση για την πορεία του κορονοϊού στη χώρας μας.

Όπως εξήγησε ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος του ΕΟΔΥ, κάθε σταδιο λειτουργίας των σχολείων θα αξιολογείται επιδημιολογικά και θα λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις.

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι επιβάλλεται η χρήση προστατευτικής μάσκας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς καθώς και σε πολυσύχναστους κλειστούς χώρους.

Προειδοποίησε ωστόσο για την ψευδαίσθηση ασφαλείας απο τη χρήση μάσκας και συνέστησε την ευλαβική τήρηση των κανόνων υγιεινής - πλύσιμο χεριών , χρήση αντισηπτικου και φυσικά την τήρηση των αποστάσεων -καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος υποτροπής της πανδημίας.

Η σταδιακή μετάβαση στην κανονικότητα είναι πολύ δύσκολο στάδιο, τόνισε ο κ. Τσιόδρας, και κάλεσε σε εθνική επαγρύπνιση