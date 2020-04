Παράξενα

Κορονοϊός: Τούρκος ακολούθησε τη συμβουλή του Τραμπ και... πέθανε!

Ο άτυχος άντρας θεώρησε ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να προστατευτεί από τον κορονοϊό με μοιραίo όμως αποτέλεσμα.

Ο Μπαρίς Τσιμέν, κάτοικος της Ραιδεστού στην Τουρκία, κατανάλωσε αιθανόλη και απολυμαντικό για να προστατευτεί από τον κορονοϊό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο άτυχος άντρας φέρεται να είχε ψυχολογικά προβλήματα, ενώ πολλοί εικάζουν ότι ήπιε απολυμαντικό μετά τις προτροπές του Τραμπ, με μοιραίες συνέπειες.

Η μητέρα και η αδελφή του άνδρα διαπίστωσαν την αδιαθεσία του, ειδοποίησαν ασθενοφόρο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς έχασε τη ζωή του.

Όπως αναφέρουν τουρκικά Μέσα, αρκετές εταιρείες παραγωγής απολυμαντικών κάνουν τις τελευταίες ημέρες συνεχώς σε ανακοινώσεις, συνιστώντας στους ανθρώπους το αυτονόητο: να μην πιούν τα προϊόντα τους.