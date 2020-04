Life

Μπέλα Χαντίντ: H πρώτη σέξι φωτογράφιση με Facetime (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το μοντέλο φωτογραφήθηκε, εξ αποστάσεως, με την καθοδήγηση του φωτογράφου Pierre-AngeCarlot.

Η Μπέλα Χαντίντ πρωταγωνιστεί στην πρώτη διαφημιστική καμπάνια του brand Jacquemus στο Facetime με τίτλο «Jacquemus at Home».

Το μοντέλο φωτογραφήθηκε μέσω Facetime με την καθοδήγηση του φωτογράφου Pierre-Ange Carlotti, ενώ ο καθένας ήταν ασφαλής και απομονωμένος στο σπίτι του.

Η διαφημιστική καμπάνια στο Facetime επισημαίνει τον τρόπο με τον οποίο η βιομηχανία της μόδας προσαρμόζεται στις συνθήκες αποκλεισμού, παραλείποντας στιλίστα, make up artist και σκηνογράφο και υιοθετώντας μία προσέγγιση DIY (Κάν' το μόνος σου).

Η μούσα της καμπάνιας άλλαξε μόνη της τα σύνολα και επιμελήθηκε το στυλ της σε ένα άδειο δωμάτιο με μοναδική βοήθεια το κινητό της τηλέφωνο.

Η Μπέλα Χαντίντ ποζάρει με κυματιστά μαλλιά σε στυλ δεκαετίας του 2000 - φορώντας ρούχα από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2020 του brand, όπως ένα ριγέ κίτρινο crop top, ένα πράσινο παντελόνι, ένα λευκό κοστούμι και γυαλιά ηλίου ρεγιόν. Επίσης φωτογραφήθηκε χωρίς ρούχα φορώντας πέδιλα πλατφόρμες και κρατώντας μόνο τη σήμα κατατεθέν ψάθινη τσάντα του οίκου ή τη «Le grand Chiquito».

Καθώς η ανάρτηση στο Instagram της Μπέλα Χαντίντ με τις φωτογραφίες της καμπάνιας συγκέντρωσε ένα εκατομμύριο likes μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, είναι πιθανό αυτή η άμεση προσέγγιση του καταναλωτή κατά τη δημιουργία μιας διαφήμισης να προτιμάται ακόμη και μετά την άρση των συνθηκών αποκλεισμού.