Κόσμος

Κορονοϊός – Ιταλία: μια “ανάσα” από τα 200000 κρούσματα

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο εικοσιτετράωρο περιορίσθηκε σημαντικά, αλλά αυξήθηκε ο αριθμός των θανάτων.

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 199.414. Οι νεκροί έφτασαν τους 26.977. Παράλληλα, 66.624 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 197.675 και είχαν χάσει την ζωή τους 26.644 άνθρωποι ενώ 64.928 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 330 άνθρωποι και καταγράφηκαν 1.739 νέα κρούσματα. 1.696 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

1.956 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 20.353 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 83.504 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο εικοσιτετράωρο περιορίζεται σημαντικά (585 λιγότερα κρούσματα) ενώ, παράλληλα, σημειώνεται αύξηση του αριθμού των νεκρών. Έχασαν την ζωή τους 70 περισσότεροι άνθρωποι σε σχέση με το περασμένο εικοσιτετράωρο. Οι ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας, για εικοστή τέταρτη ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται, όπως και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία.

Ο συνολικός αριθμός των ιαθέντων περιορίζεται κατά 112 ανθρώπους σε σχέση με χθες. Η μείωση των κρουσμάτων συνεχίζει να δημιουργεί αισιοδοξία, αλλά ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε (ο οποίος απόψε θα επισκεφθεί τρεις πόλεις της Λομβαρδίας), συνεχίζει να τονίζει ότι η μετάβαση στην δεύτερη φάση, με μερική άρση των περιοριστικών μέτρων, θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή.

Για τον λόγο αυτό, αποφάσισε ότι από τις 4 Μαΐου και πέρα θα λειτουργήσουν η μεταποιητική βιομηχανία και ο οικοδομικός τομέας, αλλά οι πολίτες θα πρέπει να συνεχίσουν να υπογράφουν υπεύθυνες δηλώσεις για τις μετακινήσεις τους. Μόνη ουσιαστική διαφορά, στο θέμα αυτό, είναι ότι οι Ιταλοί θα μπορούν να επισκέπτονται και συγγενικά τους πρόσωπα, ή άτομα με τα οποία διατηρούν σταθερό δεσμό.