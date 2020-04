Οικονομία

Ο κορονοϊός “φρέναρε” τις ασφάλειες αυτοκινήτων

Δεκάδες χιλιάδες λιγότερες ασφάλειες αυτοκινήτων πραγματοποιήθηκαν από την αρχή του έτους.

Κατά 127.181 μειώθηκε ο αριθμός των ασφαλισμένων οχημάτων το διάστημα 31 Δεκεμβρίου 2019 - 21 Απριλίου 2020, σύμφωνα με τον πίνακα που ανήρτησε στο Facebook ο πρόεδρος της Επιτροπής Αυτοκινήτων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και διευθύνων σύμβουλος της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, Δημήτρης Ζορμπάς.

Όπως αναφέρει ο κ. Ζορμπάς, «Με την αποκλιμάκωση των μέτρων πρέπει να λυθεί το θέμα των ανασφάλιστων οχημάτων. Η όποια μείωση της συχνότητας των ατυχημάτων δεν καλύπτει τις απώλειες. Χρειάζεται σύνεση και προσοχή στις ενέργειες και τις τιμολογήσεις».