Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: η πανδημία του κορονοϊού έχει μπροστά της μακρύ δρόμο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ανησυχεί για τις αυξητικές τάσεις στην Αφρική, την ανατολική Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και σε ορισμένες χώρες της Ασίας.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε σήμερα ότι η πανδημία του νέου κορονοϊού κάθε άλλο παρά έχει τελειώσει και «ανησυχεί βαθιά» σχετικά με τον αντίκτυπο της διακοπής των συνήθων υγειονομικών υπηρεσιών, ειδικά για τα παιδιά.

«Η πανδημία κάθε άλλο παρά έχει τελειώσει», είπε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, προσθέτοντας ότι ο οργανισμός ανησυχεί για τις αυξητικές τάσεις στην Αφρική, την ανατολική Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και σε ορισμένες χώρες της Ασίας.

«Έχουμε μπροστά μας μακρύ δρόμο και πολλή δουλειά να κάνουμε» υπογράμμισε.

Η υφήλιος «έπρεπε να ακούσει» τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τον νέο κορονοϊό από τα τέλη Ιανουαρίου, τόνισε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σημειώνοντας πως οι παγκόσμιες υγειονομικές αρχές δεν μπορούν να υποχρεώσουν τις χώρες να ακολουθήσουν τις συστάσεις τους.

«Ο κόσμος έπρεπε να ακούσει προσεκτικά τον ΠΟΥ, καθώς η έκτακτη ανάγκη σε παγκόσμιο επίπεδο κηρύχθηκε την 30η Ιανουαρίου» με, εκείνη της εποχή, εκτός της Κίνας, 82 κρούσματα και κανέναν θάνατο, είπε ο ίδιος.

Συμπλήρωσε δε ότι ελλείψεις σε εμβόλια για άλλες ασθένειες καταγράφηκαν σε 21 χώρες, ως αποτέλεσμα των συνοριακών περιορισμών που συνδέονται με την πανδημία.

«Ο αριθμός των κρουσμάτων ελονοσίας στην υποσαχάρια Αφρική μπορεί να διπλασιαστεί» επισήμανε.

«Αυτό δεν χρειάζεται να συμβεί, εργαζόμαστε με χώρες για να τις στηρίξουμε».