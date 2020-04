Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γάσπαρης στον ΑΝΤ1: oι γυνακείες ορμόνες μπορούν να σώσουν τους άνδρες (βίντεο)

Ελληνοαμερικανός γιατρός εξηγεί στον ΑΝΤ1 την επαναστατική μέθοδο. Ξεκινούν κλινικές δοκιμές στη Νέα Υόρκη.

Eίναι το “έτερο ήμισυ” του ανδρός η “απάντηση” στη θεραπεία από τα βαριά συμπτώματα του κορονοϊού;

Ένας Ελληνοαμερικανός γιατρός, ο Αντώνης Γάσπαρης, χειρουργός στο πανεπιστήμιο του Stony Βrooke στη Νέα Υόρκη, είχε την ιδέα να χορηγηθούν οιστρογόνα και προγεστερόνη σε άνδρες ασθενείς καθώς ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστη διαθέτοντας αντιφλεγγνεις διότητες. Ως γνωστόν τα περισσότερα θύματα του ιού και η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών που είναι στις ΜΕΘ (περίπου 75%) είναι άνδρες, ενώ καταγράφεται μια αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα στις γυναίκες. Όπως εξηγεί στον ΑΝΤ1, η διαφορά στη θνητότητα και την αντοχή ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες παρατηρήθηκε και στον ιό SARS τo 2003.

Ο γιατρός θεωρεί ότι η εισδοχή οιστρογόνων στον πνεύμονα δυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα και δημιουργεί ασπίδα γύρω από τον ασθενή. Παρόμοια κλινική έρευνα με προγεστερόνη γίνεται σε νοσοκομείο της Καλιφόρνιας. Παρακολουθήστε όσα είπε ο δρ. Ανδρέας Γάσπαρης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου: