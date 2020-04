Υγεία - Περιβάλλον

Ο ΑΝΤ1 στο πρώτο εργοστάσιο για πιστοποιημένες μάσκες στην Ελλάδα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λένε οι άνθρωποι της εταιρείας για τον όγκο παραγωγής, την συνεχή λειτουργία της μονάδας και τα κίνητρα για την πρωτοβουλία τους.