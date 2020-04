Κοινωνία

Μαρακάκης στον ΑΝΤ1: υπάρχει παρελθόν σε καταγγελίες για την Κλινική “Ταξιάρχαι” (βίντεο)

Σε παλαιότερη δίωξη για παράβαση ιατρικών πρωτοκόλλων, αναφέρθηκε ο δικηγόρος, λέγοντας ότι θα έπρεπε να συνεκτιμηθούν στο πλαίσιο της έρευνας για τα κρούσματα κορονοϊού.